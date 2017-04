Saarlaste pahed on halb liikluskultuur ja naisepeks

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri sõnul kuulub saarlaste pahede edetabeli tippu liikluskultuuri reeglite eiramine, olgu selleks siis purjuspäi sõitmine või kiiruse ületamine.

Eile Saaremaal viibinud politseijuhi sõnul ei ole saladus, et eestlastele meeldib juua ja ka saarlastele. “Inimesed ei adu, et need ei ole inimesed mandrilt ega kusagilt mujalt, kes neid liiklusõnnetusi tekitavad, vaid nemad ise, kui nad istuvad autorooli alkoholi- või narkojoobes,” ütles Vaher.

Teiseks kerkib esile lähisuhtevägivald, mille vastu võitlemisel jäävad politsei käed lühikeseks. “Me võime menetleda ja karistada, aga tegelikult – mis kasu sellest on, kui mees läheb koju ja alkoholi tarbides uuesti oma naise vastu kätt tõstab,” arutles Vaher. “Me ei saa täiskasvanud inimest ümber kasvatada, vaid panna rõhku sellele, et lapsed ei saaks kodust neid halbu kombeid kaasa. Kui laps ei pea üles kasvama keskkonnas, kus juuakse ja vägivallatsetakse, siis seda väiksem on võimalus, et ta võtab sellised käitumismallid kaasa oma täiskasvanupõlve.”

Elmar Vaher rõhutas, et efektiivse ennetustöö aluseks on eelkõige nii struktuuride kui ka inimeste omavaheline koostöö. Ta lisas, et järjest suurem abi on vabatahtlikest päästjatest ja abipolitseinikest, kes kogukonna turvalisusse üha aktiivsemalt panustavad.