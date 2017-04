Tantsumaja avaüritus haaras nii noori kui ka vanu

Pühapäeval täitsid Kuressaare kultuurikeskuse saali põranda kümned tantsusõbrad, et üheskoos jalga keerutada.

“Lootsin parimat, aga hiljem mõtlesin, et välja kukkus tegelikult veel paremini, kui ma lootsin,” oli Kuressaare Tantsumaja üks ellukutsujatest Lea­na Vapper-Dhoore avaüritusega väga rahul. Teda üllatas, kuidas inimesed tantsudega entusiastlikult ja energiliselt kaasa tulid: “Räägitakse küll, et eestlane on loid, aga selle rahva kohta, kes kohale tuli, seda küll kuidagi väita ei saa.” Tantsima tulid nii koolilapsed kui ka täiskasvanud pensioniealisteni välja.

Vapper-Dhoore sõnul ei ole Tantsumajas eesmärgiks keeruline koreograafia. «Vaid just see, et sammud oleksid lihtsad ja kõik saaksid kohe tantsima hakata,» selgitas ta. Veidi põnevust lisati sellega, et algul tantsiti seltskonnatantse nii, nagu seda Eestis tehakse, ja seejärel nii, nagu mujal Euroopas. Väga suuri või olulisi erinevusi Vapper-Dhoore sõnul tegelikult polegi. Elavat pärimusmuusikat, mille saatel tantsiti, esitas Hartwin Dhoore.

Aastaid Belgias elanud Lea­na­ Vapper-Dhoore märkis, et Lääne-Euroopas on niisugune peoformaat viimased paarkümmend aastat üha populaarsust kogunud. Näiteks Genti linnas, kus ta ise elas, toimus samalaadne tantsuüritus vähemalt paar korda kuus ja köitis eelkõige üliõpilasi.

Ka Kuressaares loodavad asjaosalised Tantsumaja üritusele järge. “Tundub, et saarlastel on sellist asja väga vaja, et kokku tulla ja lihtsalt tantsida ning koos rõõmsalt aega veeta,” leidis Leana Vapper-Dhoore. Millal täpselt Tantsumaja teine üritus toimub, on aga hetkel veel lahtine.