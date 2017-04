Krundid läksid kui soojad sarvesaiad

Aasta algus oli Saaremaa kinnisvaraturu jaoks aktiivsem kui mullu. Seejuures on maaklerite sõnul olnud tänavu varasemast oluliselt suurem huvi just elamukruntide vastu.

Kohaliku kinnisvarafirma Compakt Kinnisvara maakleri Hälin Niilsi sõnul ei olnud esimene kvartal nende jaoks üldse mitte halb, võib isegi öelda, et see oli kevadiselt rõõmustav. Eriti suurt huvi tundsid inimesed Kuressaare lähedal Vaiveres asuvate Kõrtsisauna elamukruntide vastu, kus ostjat ootab veel vaid üks krunt.

“Kuus krunti läksid müügiks nagu soojad sarvesaiad,” tunnistas Niils. Põhjuseks oli tema hinnangul vahest see, et krundid asuvad linnale suhteliselt lähedal – 3–4 km – ja olemas ehk n-ö hinna sees on neil ka kõik kommunikatsioonid, nii vesi kui ka elekter. “Teine põhjus on kindlasti kevad ja eesseisev suvi, mil paljud alustavad uute kodude ehitusega,” selgitas Hälin Niils.

Inimesed aktiivsed, pangad lahked

Müügiks läks Compakt Kinnisvara vahendusel esimese kvartali jooksul ka Kuressaares Körberi tänavas asuv 3-toaline üle 90-ruutmeetrine korter, mis jääb Niilsi sõnul kallimate tehingute hulka. Müüdud sai Compakt Kinnisvaral ka maatükke Vintri külas ning samuti said paar tootmishoonet uued omanikud Uduveres ja Salmel. Niils avaldas lootust, et teine kvartal tuleb ehk samuti rõõmustav, sest müüki on tulnud uusi objekte. “Näiteks Raekoja tn 2 uusarendus, 2- ja 3-toalised korterid kõrgemas hinnaklassis ning uued elamumaad linnas ja linnapiiril, mis annab võimaluse inimestele, kes soovivad endale soetada väheke eksklusiivsema ja atraktiivsema kodu,” avaldas Niils.

Ka Kinlux Vara maakleri Anli Alliksoon-Juursalu sõnul oli selle aasta esimene kvartal oluliselt aktiivsem kui möödunud aasta oma. “Seda just selle poolest, et inimesed on palju aktiivsemad uusi kodusid otsima ja ostma, sest pangad annavad laenu välja lahkemini kui mullu,” selgitas ta.

Põhiline tegevus toimub tema sõnutsi siiski Kuressaares. “Käesoleval aastal ostetakse enim kortereid, kuid sisse on tulnud ka kruntide tehingud, mida eelmisel aastal oli väga vähe,” juhtis ka tema tähelepanu kruntide müügiedule.

Alliksoon-Juursalu nentis, et kruntide ostu puhul peab enamikul juhtudest krundi soetamise raha endal olemas olema. “Sellest võib järeldada, et inimesed on pikemat aega raha kogunud ja nüüd teevad ostuotsuse,” arutles ta.

Kortereid ostetakse tema hinnangul aga seepärast rohkem, et summa summarum on need odavamad kui majad või krundiost ja majaehitus. “Korteritele saab lihtsamalt laenu ja kortereid on lihtsalt rohkem müügis,” tõdes maakler. “Krunte on Kuressaares aga väga vähe müügis, võrreldes korteritega ning majade hinna ja kvaliteedi suhet on raske määratleda, mistõttu on maju tihti müügis n-ö vale hinnaga.”

Kinlux Vara vahendas esimeses kvartalis kõige kallima hinnaga kolmetoalise eriprojekti järgi ehitatud korteri Kuressaare vanalinnas hinnaga 107 520 eurot. Kõige odavam oli aga kahetoaline korter Smuuli linnaosas hinnaga 37 000 eurot.

Kui talv ja kevade algus on traditsiooniliselt kohalike elanikega toimunud tehingute päralt kodu soetamise eesmärgil, siis kevade teises pooles ja suvel toimub Anli Alliksoon-Juursalu sõnul palju tehinguid ka suvila või nn teise elukoha ostjatega. “Ehk siis teine kvartal tuleb kindlasti selle võrra aktiivsem, kui palju suvesaarlasi meile juurde tuleb. Hoiame pöialt!”

Domus Kinnisvara maakleri Jüri Aljase sõnul sobivad aasta alguse kinnisvaraturgu hästi iseloomustama Jaan Tätte laulusõnad “Sel aastal tuleb kevad teisiti…”. “Sarnaselt loodusega jättis kinnisvaraturg talve vahele ja kevad tuli vara,” nentis Aljas. Aasta esimesed kuud olid tema sõnutsi aktiivsed nii tunnetuslikult kui ka statistikanumbrite järgi.

Maaameti tehingute andmebaas näitab, et maakonnas kokku oli tehinguid tänavu 525, läinud aastal samal ajal aga 458.

Kui tehingute arv tõusis, siis nende kogusumma veidi langes. 2016. aastal oli tehingute koguväärtus andmebaasi andmeil 10,7 miljonit eurot, tänavu aga 10,6 miljonit eurot.

Tema andmeil tõusis näiteks hoonestamata maaga tehtud tehingute arv 278-lt 338-le ehk üle 20%. Tõusis seejuures nii metsamaa kui ka kruntide müük. “Ainult haritava maa tehingute arv jäi täpselt samaks, mis aasta tagasi,” tähendas Aljas.

Ka hoonestatud maa osas oli tehingute arvus mõningane tõus, aga kinnistu keskmine väärtus langes seejuures 31%. “Maaga tehtud tehingute kvartaliandmete võrdlus joonistab meile pildi rohkematest tehingutest odavama varaga,” võttis Aljas asja kokku.

Samas märkis ta, et kui nüüd numbrid ja protsendid Exceli tabelist lihtsasse inimkeelde tõlkida, siis majade puhul eelistatakse osta ikkagi krunt ja ehitada ise uus maja, mitte maksta kõrget hinda vana maja eest.

Korterite müüginäitajad Jüri Aljase andmeil langesid. Tehingute arv oli miinus 14,5% ja koguväärtus miinus 2,3% – seega oli 12 korteritehingut vähem kui eelmise aasta kolme esimese kuuga. “Korterite müügituru languse üks põhjus on üürituru hea seis. Kuna üürikortereid on turul nõudlusest vähem, siis omanikud pigem üürivad neid välja, kui müüvad,” selgitas Aljas.

Suurim ligi miljoni euro suurune tehing



Maaameti statistikas oli esimese kvartali kõrgeim tehingusumma Saare maakonnas 932 715 eurot. Saarte Hääle andmeil oli tegemist endise Säästumarketi krundiga Kuressaares. Statistikast leiab võrdluseks ka 100 euro eest omanikku vahetanud kinnistu, mis asub Pöide vallas.

Milliseks kujuneb järgmine kvartal, on selge alles kesksuvel. Andmete pealt ennustamiseks on kvartal Aljase hinnangul liiga lühike ja maakond väike. “Aga n-ö kõhutunde järgi tuleb teine kvartal samuti aktiivsem kui eelmisel aastal,” nentis maakler, lisades, et seda just linnalähedaste kruntide osas. “Suures plaanis inimeste elujärg ikkagi paraneb ja uue maja ehitus on paljudele peredele jõukohane,” märkis Aljas. Seega vanade majade hinnad tema prognoosi kohaselt langevad. “Aga mingi uue buumi algust ei luba maakonna majanduse ja rahvastikuga seotud näitajad siiski ennustada.”Aljas on seda meelt, et ka korteritehingute statistikanumbrid saavad jälle plussmärgi ette. Ta märkis, et uusi kortereid tuleb müüki ilmselt vähe, sest ehitusmaksumus hoiab nende ruutmeetri hinda turu taluvuse piiril ja müük on vaevaline. “Aga arvan, et mõne ettevõtja eelmise aasta dividendid siiski kusagile uude korterisse maanduvad,” tõdes ta. Paremad põllumaad on aga tootjate vahel juba jaotatud ja hinnad seega stabiilsed.