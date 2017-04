Linn avab SÜG-is lisaklassi

Kuressaare linn on sunnitud avama ka üheksanda klassikomplekti 1. klassi õpilastele. Täiendav klass avatakse Saaremaa ühisgümnaasiumis.

Selle vajaduse tingis asjaolu, et avaldusi 1. klassidesse tuli rohkem, kui oli ette nähtud kohti. Linnavalitsus lootis küll, et saab probleemi lahendatud õpilaste arvu klassides suurendamisega 26-ni, kuid sellega ei nõustunud Kuressaare gümnaasiumi hoolekogu.

Seega on sügisest Kuressaares üheksast esimesest klassist kaks Kuressaare Vanalinna koolis, kolm Kuressaare gümnaasiumis ja neli Saaremaa ühisgümnaasiumis. Õpetajat lisaklassile veel ei ole, SÜG otsib niigi juba ühte algklasside õpetajat, nüüd tuleb leida teine lisaks.

Kuressaare abilinnapea Tiia Leppiku sõnul tuleb klass ka SÜG-i ruumides, mitte Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi hoones. Millisesse ruumi lisaklass paigutatakse, on Leppiku sõnul kooli enda otsustada. Võimalik on, et lisaklass pannakse praeguse õpilaskodu majja. Ühisgümnaasiumist eile õhtul kommentaare saada ei õnnestunud.

Abilinnapea Tiia Leppik lubas, et 1. klasside lõplikud nimekirjad avaldatakse pärast Lääne-Saare vallaga läbirääkimist loodetavalt 27. aprilliks.