Parim näitemäng KG-st

Saare maakonna algklasside näitemängupäeva Kuressaare Linnateatris võitis Kuressaare gümnaasiumi 3.d klass. Õpetaja Lelet Aaviku õpilased olid võidukad ka mullu.



“Lastel peab kindlasti selline näidend olema, mis nende enda jaoks on ka lõbus,” avaldas Lelet Aavik saladuse, kuidas lapsed näitlema saada. Võidukas lavastuses “Nõiakontor kuuleb?” tegid kaasa kõik KG 3.d klassi õpilased. Aaviku sõnul tema lavastustes otseseid peategelasi välja ei joonistu. “Osal on lihtsalt natuke rohkem teksti kui teistel – kuidas nad ise soovivad ja kuidas välja tuleb,” märkis ta.

Näitemängupäevast võttis tänavu osa kümme truppi ehk kahe võrra rohkem kui möödunud aastal. Lelet Aaviku sõnul on see üritus laste endi jaoks väga tähtis. “Pole ju väga palju asju, mida saab terve klassiga koos teha, see on üks sellistest vähestest,” selgitas ta.

Žüriisse kuulusid harrastusnäitlejad Kalmer Poopuu, Iiv Aavik, Tiina Luks ja Aili Salong ning Endla teatri näitleja Kati Ong. Päeva juhtisid Kateriine Püüa ja Keneth Parbus.

TULEMUSED:

Grand prix

Kuressaare gümnaasiumi 3.d klass “Nõiakontor kuuleb?”, autorid Lelet Aavik ja Aina Aavik, juhendaja Lelet Aavik

Laureaadid

Lümanda põhikooli 4. klass “Mütsid”, juhendaja ja autor Kairit Kiisla

Kuressaare Vanalinna kooli 1.a klass “Kitsetall, kes oskas lugeda kümneni”, A. Preiseni ainetel lavale seadnud Kadi Tänav (Tänak)

Eripreemiad

Lustliku koosmängu eest – Kuressaare gümnaasiumi 4.b klass “Imelised unustatud lood”, autorid Lelet Aavik ja Aina Aavik, juhendaja Virge Lember

Inimloomuse avamise eest – Leisi keskkooli 3.–4. klass “Kolm soovi”, F. R. Kreutzwaldi samanimelise muinasjutu järgi lavale seadnud juhendaja Elle Lepp

Ladusa koosliikumise eest – Tornimäe põhikooli 1.–3. klass “Sajajalgne”, autor Lully Gustavson, juhendaja Signe Bachman

Kompositsiooni eest – Orissaare gümnaasiumi 1. klass “Muinasjutt vaprast jänesest Pikk-kõrvast”, D. Mamin-Sibirjaki ainetel lavale seadnud Kai Paasoja

Eheda muinasjutumaailma loomise eest – Valjala põhikooli 1.–4. klass “Kaks lugu kuningaperest”, autorid Kateriin Rüütli ja Anneli Arike, juhendaja Anneli Kaljuste

Õpetliku loo eest – Aste põhikooli 1. klass “Jänese õppetund”, “Karupoeg Puhhi” ainetel lavale seadnud Monika Leepere

Muusikalise kujunduse eest – Kuressaare Vanalinna kooli 1.b klass “Kaksteist kuud”, S. Maršaki ainetel lavale seadnud Ene Grass

Parim poiss – Joosep Pitk (Valjala põhikool)

Parim tüdruk – Eva Kätliin Leidas (Orissaare gümnaasium)