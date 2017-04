Pauts kirjutab “Minu Muhumaa”

Seni kaks edukat krimiromaani kirjutanud Katrin Pautsi järgmine raamat ilmub Petrone kirjastuse “Minu” raamatute sarjas.



Kirjastaja Epp Petrone ütles, et Eesti juubeliaasta on kirjastusel Eesti-aasta ning lisaks Muhumaa-raamatule ilmuvad ka “Minu Saaremaa” ja “Minu Hiiumaa”. Petrone sõnul tuleb Muhumaa-raamat veidi eriline. “Reeglina on meil sarjas autoriks väljastpoolt tulnud, aga Katrinil, kuigi ta on Muhus sündinud, on sellegipoolest mitte-põliselaniku pilk. Kes tulevikus raamatut loeb, see saab teada, miks ma nii ütlen,” rääkis Petrone.