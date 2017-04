Sõlus tähistab 30. sünnipäeva

Leisi naisrahvatantsurühm Sõlus tähistab reedel kell 18 Leisi keskkooli aulas juubelikontserdiga oma 30. sünnipäeva.



Naisrühma juhendaja Anne Keerdi sõnul on rühmas stabiilselt tantsinud 12 naist ja nii on ka praegu. Kontserdil esitatakse tantse Sõluse repertuaarist läbi aegade.

1987. aastal loodud naisrühm on aastate jooksul reisinud mitmes Euroopa riigis. 1993. aastal esineti Soomes sõprusvalla Karjaa pidustustel ja 2000. aastal Saksamaal Schleswig-Holsteini liidumaal. Samuti on Karja kihelkonna rahvariietes esinev Sõlus osalenud Euroopa folkloorifestivalil Europeade nii Prantsusmaal Quimperis kui ka Hispaanias Zamoras. Väisatud on ka Ungarit ja Itaaliat ning osaletud muidugi aktiivselt Saare maakonna üritustel ja üleriigilistel laulu- ja tantsupidudel. “Peame kiitma Leisi valda, kes on alati õla alla pannud meie ettevõtmistele,” sõns Anne Keerd.