Volinik mures Lümanda keskuse pärast

Lääne-Saare vallavolinik Mart Maastik on hämmastunud, et kolme ja poole kuu jooksul pole vallavalitsus suutnud välja kuulutada Lümanda keskuse projekteerimishanget.

Maastik märkis eilsel volikogu istungil, et vallas on võetud tööle hangete spetsialist, lisaks veel üks jurist, kuid hange on ikka välja kuulutamata. “Ma olen ju vana norija, aga kui tuua paralleele, siis miljonilise hotelliostu tegime ära ühe nädalaga,” nentis ta.

Vallavanem Tiina Luks selgitas, et Lümanda keskuse projekteerimis-ehitushanke dokumendid on valmis ja käib tehnilise kirjelduse kooskõlastamine, et oleks ikka kõik vajalik olemas ja arusaadavalt fikseeritud. Ta kinnitas, et hange algatatakse veel sel kuul, nii nagu näeb ette ka valla hankeplaan, kus sel aastal sisaldub ligi 30 hanget.