Bussijuhid protestisid ATKO “nippide” vastu

Transpordi ametiühing korraldas Tallinnas piketi, et juhtida tähelepanu ATKO bussijuhtide murele tööandja järjepideva seaduserikkumise osas.



Kuigi ATKO bussid teenindavad ka Kuressaare linnaliine ja Lääne-Saaremaa maakonnaliine, polnud Tallinna kesklinnas asuva ATKO Grupi kontori akende all peetud pooletunnisel piketil kohal Saaremaa bussijuhte.

Transpordi ametiühingu juhatuse esimehe Jaan-Hendrik Toomeli sõnul oli piketi põhjuseks, et tööandja väldib ebaseaduslikke võtteid kasutades bussijuhtide ületundide tekkimist ja seega maksab töötajatele vähem palka, kui peaks.

Täpsemalt kasutab tööandja ametühingu andmetel ebaseaduslikult tööpäeva-siseselt valveaega, et vähendada kunstlikult bussijuhtide tööaega viisil, mis on vastuolus nii seaduse kui ka üldtöökokkuleppe regulatsiooniga.

“Kui mees tuleb hommikul kell 6 liinile ja õhtul kell 21 lõpetab oma tööpäeva, siis tööaega saab ta reaalselt kirja 5–6 tundi,” rääkis transpordi ametühingu bussijuhtide koordinaator Aare Kübarsepp. Ehkki bussifirma maksab nn valveaja eest palka, ei arvestata valveaega tööaja hulka. “Te olete 300 tundi kuus tööga hõivatud, aga teil ei tule töötunnid kuus täis,” viitas Kübarsepp. “Järgmine samm on see, et me ei saa sulle täiskohta teha, viime osalise tööaja peale ja vähendame ka palka – sisuliselt tähendab see orjatööd.”

Üks ATKO Saaremaa bussijuht ütles Saarte Häälele, et tema töögraafik on koostatud selliselt, et ehkki tööpäevad on 12 tundi pikad, siis ületunde ei esine. Sõidutundide eest makstava põhipalga kõrval makstakse töötajale näiteks vaheaja lisatasu.

Saare maavalitsuse ühistranspordi peaspetsialist Merike Sõrm ütles, et tuginedes ühistranspordi vaneminspektori Andres Koppeli bussifirmas tehtud kontrollile, puuduvad Saare maavalitsusel andmed, et ATKO rikuks siinsete bussijuhtide õigusi. “Meie Andres kontrollib neid ju pidevalt,” lausus Sõrm, kelle hinnangul on ATKO probleem pigem hangetel alapakkumiste tegemine kui lepingute täitmine.

Kuna ATKO Saaremaa osakonna bussijuhid ei kuulu ametühingusse, puudub ametühingul Aare Kübarsepa sõnul siinsete töötingimuste kohta faktiline info.

“Teame ATKO ettevõtetest laiemalt, et aastate jooksul on olnud väga erinevaid rikkumisi, kus inimestele ei maksta korralikult palka ja ei peeta tööaja korraldusest kinni,” kinnitas Kübarsepp, kelle sõnul ei saa ATKO juhtimiskultuuri juures välistada, et Saaremaa töötajatel võib tööandjaga olla sarnaseid muresid.