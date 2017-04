Kodutütred “Valgel laeval” võidukad

Saaremaa kodutütarde tiim tuli Kaitseliidu Lääne maleva korraldatud patrullvõistlusel “Valge laev” tüdrukute kategoorias esikohale.



Lääne malev korraldab igal aastal patrullvõistlust. Võistlejatel on valida kahe erineva raskusastmega raja vahel, mille läbimisel tuleb neil toime tulla mitmete ülesannetega. Saaremaa maleva kodutütarde instruktor Ingrid Paiste ütles, et Saaremaa kodutütred on sel võistlusel korduvalt osalenud ja olnud võidukad ka eelnevatel aastatel, kuid esikoht on alati rõõmupakkuv.

“Meie tüdrukutel on nendel võistlustel üldiselt alati hästi läinud ja tänavu tuli ka esikoht tüdrukute arvestuses. Vahva on see, et noored leiavad ise enda jaoks neid võistlusi, kus osaleda, ja pingutavad selle nimel, et neil oleks võimalikult tugev naiskond”, rääkis ta.

Paiste lisas, et kuigi tüdrukutel on suurepärased teadmised esmaabist, märkisid nad, et sel aastal tuli see võistlus neile liialt järsku ja tundus veidi keeruline.

Nimetatuile lisaks kuulusid tiimi veel Brita Laht ja Irma Jäe, esindajana oli kaasas Orissaare kodu­tütarde juhendaja Maidi Tilk.