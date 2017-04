Maanteeameti Kuressaare esinduses tekivad teisipäeviti pikad järjekorrad (1)

Teisipäeviti maanteeameti esindusse minnes tuleb varuda kannatust, kuna järjekorras ootamine võib kesta tunde.



“Mille kuradi pärast peab selline riigiasutus olema ainult kolmel päeval lahti?” lajatas Taavi Keert sotsiaalmeedias ja lisas, et selline jama peab lõppema. Pahameelt tekitas mehes kaks tundi ja 48 minutit, mis tal tuli teisipäeval maanteeameti Kuressaare esinduses oodata, enne kui jutule pääses.

Päev hiljem ütles Taavi Keert Saarte Häälele, et üldiselt on tal Kuressaare bürooga head kogemused. “Muidu on täitsa sujuvalt ja probleemideta läinud. See oli võib-olla juhus, et just sel päeval nii sattus,” arvas ta.

Käib tihti ARKis



Keert töötab nimelt OÜ-s Kasse Paadid ja käib tihti ettevõtte klientide eest veesõidukeid registreerimas. Toiming ise võtab aega 5–7 minutit.

Teisipäeval juhiluba kätte saama läinud neiu võttis automaadist numbri kell 10.52. Leti ette pääses ta viis minutit pärast kahteteist ja juba paar minutit hiljem oli ta, värskelt lunastatud juhiluba taskus, uksest väljas. Küsimus polnud seega teenindusbüroo kahe spetsialisti kiiruses või aegluses, vaid klientide rohkuses. Ühel hetkel ootas ruumis korraga üle paarikümne inimese. Nii mõnigi neist loobus ja otsustas teine päev tagasi tulla. Sellest hoolimata kestis kundede teenindamine kella poole kuueni välja, kuigi ametlikult on büroo avatud kella viieni.

Kuressaare teenindusbüroo on avatud teisipäeviti, kolmapäeviti ja reedeti. Nii on see olnud 2016. aasta 6. juunist, mil lahtioleku päevi kahe võrra vähendati.

“Pikad järjekorrad on tekkinud alates ARK-i lühemale tööajale minekust,” nentis OÜ Warma Auto müügijuht Aivar Johanson. Ta lisas, et viimasel ajal on asi päris hulluks läinud, kuna kliente teenindab vaid kaks inimest, kes olid eelnevatel nädalatel kordamööda puhkusel.

See ei ole sugugi esimene kord, kui probleem leheveergudele jõuab. Mullu juulis kirjutas Saarte Hääl, et lahtiolekuaegade vähendamine on toonud kurtmisi ülekoormuse kohta ja segaduse nii töötajate kui ka külastajate seas.

Teevad ka kaugtöödel



Maanteeameti klienditeenindusjuhi Tatjana Portnova sõnul on aga Kuressaare esinduse lahtiolekuaegade vähendamine end õigustanud: “Sest töötajad tegelevad suletud päevadel kaugtöödega.” Kaugtööks võib olla näiteks traktori, mida ei ole mõistlik linna tuua, registreerimiseelne kontroll. Praegu on Kuressaare esinduse koosseisus kolm inimest, kellest üks uus töötaja alles õpib.

Portnova kinnitas, et kõige enam külastatakse Kuressaare esindust teisipäeviti ja kõige vähem kolmapäeviti. Kevade saabudes on külastajate arv aga märgatavalt kasvanud. Nii külastas esindust jaanuaris 538, veebruaris 602 ja märtsis 1058 klienti.

Osaliselt on pikad järjekorrad seotud asjaoluga, et esindusse minnakse küsimusega, mille saab lahendada ka e-teeninduses. Portnova tõi välja, et peamiselt on nendeks sõiduki omanikuvahetus, sõiduki kasutajate muutmine, registreerimistunnistuse tellimine ja juhiloa vahetus.

“On oluline rõhutada, et ka liisitud sõidukite puhul on nüüdsest võimalik kasutada meie e-teenindust, kui liising annab vastava volituse,” lisas ta. E-teeninduses ei ole võimalik eksameid sooritada ja teha sõidukite registreerimiseelset kontrolli.

Ka Kuressaare esinduses on tualetiukse kõrval ID-kaardi lugejaga varustatud arvuti olemas. Päevadel, mil on vähem kliente, on siinsed spetsialistid inimesi e-teeninduse kasutamisel abistanud.

Kui on aga vajadus või kindel soov leti äärde pääseda, on abi maanteeameti veebilehest, kus saab jälgida, kui pikk keskmine ooteaeg esinduses on.