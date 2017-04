Naiskodukaitsjat ei peeta enam stjuardessiks

Saaremaa ringkonna krapsakaid naiskodukaitsjaid võis eile näha tavapärasest mõnevõrra rohkem. Seda seepärast, et oli traditsiooniline vormikandmise päev.

Kõik naiskodukaitsjad, kelle töö seda vähegi võimaldas, riietusid eile oma organisatsiooni vormi. Naiskodukaitse esinaise Mare Kirri sõnul tähendab vormikandmise päev väga lihtsalt lahtiseletatuna seda, et nad tutvustavad kõigile huvilistele oma organisatsiooni. “Oleme saavutanud selle, et meid ei peeta enam stjuardessideks, lenduriteks ega ka politseinikeks,” märkis Kirr.

Esinaise sõnul on seda varem ikka juhtunud, et lapsed näitavad naiskodukaitsjate poole näpuga, öeldes: “Emme, näe, lendurid lähevad!”, või siis uurivad, ega nad äkki politseinikud ole. “Isegi maksuametnikeks on meid peetud,” naeris Kirr.

“Seda ei tea, kust selline arvamine, sest maksuametnikud vist ju vormis ei käi, aga erinevaid juhtumeid on olnud – inimeste teadlikkus on olnud kohati suhteliselt väike.”

Ajapikku on asi paranenud ja naiskodukaitsjad üritavad inimeste teadlikkust veelgi tõsta. Seepärast ka selline vormikandmise päev.

Sisuliselt näitavad nad inimestele lähemalt oma vormiriietust ja selle elemente, selgitavad, miks see just selline on, räägivad vormi saamisloost ja ka sellest, et tegu pole naiskodukaitsjate jaoks sugugi esimese vormiriietusega. “Kunagi olid näiteks helesinised kleidid,” tähendas Kirr.

Samas räägitakse sel päeval inimestele rohkem ka naiskodukaitse missioonist ja visioonist ning sellest, mida see kõik lõppkokkuvõttes tähendab. “Keda see ühendab ja mida me teeme,” selgitas Mare Kirr.

Nõnda ongi nii, et kes naiskodukaitsjatest vähegi saab, on 20. aprillil oma tööpostilgi vormiriietuses.

“Näiteks Eve Tuisk annab koolis tunde naiskodukaitse vormis,” sõnas Kirr. Ta ise andis aga eelmisel aastal autokoolis tundi, vorm pidulikult üll.

Muide, eile oli ka Kaitseliidu Saaremaa maleva taastamise aastapäev. Õhtu hakul korraldasid kenasti vormis naiskodukaitsjad aga käimasoleva sinilille-kampaaniaga seoses Auriga kaubanduskeskuses koos Saaremaa meeskooriga SÜM spetsiaalse Sinililletunni.