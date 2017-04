Saare looduskaitse seltsil täitub poolsajand

Looduskaitse seltsi Saaremaa osakond saab täna 50-aastaseks.



Osakonna juhataja kohuseid täitev Reet Viira ütles eile Kadi raadio saates “Keskpäev”, et seltsi osakonna loomise idee autor oli Mari Reitalu. “Eks me oleme ka natuke riigi õõnestajad ja vaimu koondajad olnud,” lisas ta.

Kui vahepeal oligi seltsi tegevuses ehk pisuke peataoleku periood, siis nüüd on Viira sõnul aeg jälle sealmaal, kus looduses käimine on järjest populaarsem ja seltsi propageerival tegevusel on siin olnud oma oluline mõju.

Saaremaal on seltsil praegu sadakond aktiivset liiget.

Osakonna juubelisünnipäeva tähistati eile loodusõhtuga, kus oli külas taimeökoloogia doktor, pärimuskultuuri spetsialist ja viie lapse ema Mari Lepik.