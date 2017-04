Saaremaa seakasvataja plaanib tootmist mandril

Täpselt aasta tagasi kirjutas Saarte Hääl, et Raplamaal pankrotistunud lihatootja AS Rey 300000 euroga ostnud Saaremaa ettevõtja Avo Maasik kavatseb koostöös Saaremaa seakasvataja Raul Maripuuga Rey lihatööstuse taaskäivitada. Rey AS-i ostis toona Teetormaja tütarfirma URRA Assets OÜ.



Aasta lõpuks oli ettevõte seakasvatuse Kehtnas taas käima lükanud. Seda, kui palju oli toona farmis loomi, ettevõtte juhatuse liige Raul Maripuu tookord täpsustada ei soovinud, öeldes vaid, et vorsti ja liha nendes hoonetes veel ei toodeta.

Hiljuti vahetas ettevõte nime. Endine URRA Assets kannab nüüd nime Frank Kutter Farmid OÜ ja Avo Maasik uue nimega ettevõtte juhatusse sellest kevadest enam ei kuulu. Frank Kutter Farmide juhatuses on peale Raul Maripuu hoopis Lauri Jõesaar ja Johanna Maripuu.

Samal ajal on selle aasta algul Kehtnas registreeritud sarnase nimega ettevõte Frank Kutter OÜ, mille juhatuses on inforegistri andmeil, nagu ka Frank Kutter Farmides, Raul ja Johanna Maripuu ning Marek Mettas. Mainitud uus firma on algatanud hiljuti ka rahvusvahelise kaubamärgi “FK Frank Kutter” osas menetluse, kasutamaks seda nt erinevatel lihatoodetel, põllumajandussaadustel ja äritegevuses laialdasemalt.

Saarte Häälele Raul Maripuu tulevasi tootmisplaane lähemalt kommenteerida veel ei soovinud. “Las me teeme ja toimetame, küll me edaspidi räägime,” sõnas ta.