Vald ja Hoolekandeteenused otsivad kompromissi

Lääne-Saare vallavalitsus otsib AS-i Hoolekandeteenused esindajatega kompromissi, et Saaremaale jääks kavandatust rohkem erihoolekande teenuskohti.

Eile kohtusid Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks, abivallavanem Villi Pihl ja jurist Liis Lepik AS-i Hoolekandeteenused juhi Maarjo Mändmaa, teenuste direktori Liina Lanno ja kinnisvaradirektor Karl Männiga ning Sõmera Kodu juhi Helle Kahmiga.

“Meie põhiline eesmärk on teenuskohtade arvu maakonnas suurendada ja selles oleme Hoolekandeteenustega ühesugusele arusaamisele jõudnud,” ütles vallavanem Tiina Luks. Luks möönis, et sama suur kui seni teenuskohtade arv Saare maakonnas tulevikus kindlasti olla ei saa.

“Meie maksimumprogramm on see, et need Sõmeral elavad 70 inimest, kes praegu on Saaremaaga seotud, kel elab siin pere või lähedased, võiksid saada oma teenust meie maakonnas,” lausus Luks. “Kas ja mil moel me selleni jõuame, praegu veel öelda ei saa, aga Hoolekandeteenuste väljapakutud variantidest jäi mulje, et me mõtleme samas suunas.”

Praegu on erihoolekande klientidele maakonda kavandatud 24 ööpäevaringset teenuskohta ja kümme kohta kogukonnas elamiseks.

“Kohtade arvu kasvatamiseks on erinevaid võimalusi ning ükski neist ei ole täna lukku löödud,” ütles vallavanem Tiina Luks.

Ühe võimalusena tõi ta, et osa praegu Sõmera Kodus elavatest eakatest klientidest võiks olla hoopis üldhooldekodu teenusel. Nii vabaneks osa erihoolekandeteenuse kohtadest. “Sel juhul tuleb ka üldhoolduse teenuste osa ümber vaadata,” märkis Luks.

Tiina Luks avaldas lootust, et järgmisel kohtumisel maikuus on arutelu juba konkreetsem. “Selleks ajaks püüame inimese haaval üle vaadata, kes nendest 70-st Saaremaaga seotud kliendist millist teenust vajab.”