Vanaproua õnnetus rallis üleilmseks sotsiaalmeediahitiks

Kuressaare kesklinnas veebruaris juhuslikult videole sattunud õnnetus eaka Kuressaare prouaga saavutas Briti tabloidi Daily Mail vahendatuna hiti seisuse sotsiaalmeedias, kus seda vaatas vähem kui ühe ööpäevaga ligi kaks miljonit inimest.

Pentsik vahejuhtum jäi Kuressaare Laurentiuse kiriku ülekäiguraja taga seisnud Margus Vaheri auto pardakaamerasse tänavu 17. veebruaril õhtul kella kuue paiku. 44-sekundilisel klipil võib näha, kuidas Aino-Edda Krummile appi tõtanud mehe auto hakkab ootamatult edasi veerema. Juht üritab autot peatada, kuid müksab seejuures kahe kargu toel seisvat prouat, kes kukub selili.

Saarte Hääl külastas eile Kuressaares elavat Aino-Edda Krummi, kes nädala eest 87. sünnipäeva tähistas. Vaadates suurt tähelepanu pälvinud videot, tõdes Aino-Edda, et kukkumise põhjustas tema enda piiratud liikumisvõime. “Ma olen orienteeritud edasiliikumisele. Ümber kukkusingi selle pärast, et oleks pidanud korra sammu tagasi astuma. Aga inimene tahtis ju vaid head ja tema ei ole milleski süüdi,” nentis ta. Õnneks ei toonud kukkumine kaasa suuremaid vigastusi.

Aino-Edda Krumm sõnas, et kuigi tal tuleb tänaval liikuda kahe karguga ja liikumisvõime ei ole võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga enam kuigi hea, ei taha ta siiski koduseinte vahele jääda.

“Mul oli kunagi kukkumine, puus sai kannatada ning nüüd on üks jalg veidi lühem kui teine,” rääkis proua Krumm. “Liikumine on mu jaoks küll äärmiselt vaevarikas, aga proovin ikka omal jalal veel nii palju toimetada, kui vähegi jaksu on.”

Videoklipi autor Margus Vaher ütles, et hoiab oma auto pardakaamerat pidevalt töötamas. Tol veebruariõhtul ootas ta ülekäiguraja juures pikemat aega, et memm üle tee jõuaks. “Tema aga vehkis muudkui kepiga ja lasi autosid enda eest läbi. Üks viisakas mees pani autole ohutuled peale ja läks memmele appi,” meenutas Vaher.

Videost on näha, et kukkunud Aino-Eddale tõttasid appi juhuslikud möödakäijad. Nende seas oli ka Kuressaare elanik Silly Jaanus koos sõbraga. “Kutsusime prouale kiirabi ja ta viidi kontrolli,” ütles Silly Jaanus eile Saarte Häälele, olles video populaarsuse üle veidi üllatunud. Videost on näha, et proua aidatakse kiiresti jalule, et jätkata tal teekonda ülekäigurajalt kõnniteele.

Praeguseks on video omandanud USA kompanii Jukin Media, mille ärimudel on videosalvestiste eraomandist väljaostmine ja edasimüük oma toodetena.

“Minuga võttis ühendust kaks Ameerika agentuuri ja kolm kodumaa meediaväljaannet,” rääkis Margus Vaher. “Erinevalt kodumaistest on ameeriklastel rohkem võimalusi ning tänu sellele sai video ära litsentseeritud.”

Kui palju ta hittvideoga teenis, mees ei reetnud.

“Ta tahtis aidata, kuid tegi KÕIK valesti”



• Videot oli eile pärastlõunaks vaadatud 1,9 miljonit korda, laigitud 22 000 korda, jagatud enam kui 10 000 korda ja kommenteeritud 8600 korda.

• Näiteks edestab Saaremaa klipp vaatajate hulgalt umbes samal ajal Daily Maili kontole ülesriputatud videot eakate härrasmeeste riiukiskumisest kahekordselt.

• Briti ajakirjanikud pole lisanud Saaremaa klipile andmeid õnnetuse üksikasjade kohta.