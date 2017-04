Eakad ja haigemad kliendid võiksid jääda edasi Sõmerale

Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Heljo Pikhof lubas eile pärast Sõmera Kodu külastamist seista selle eest, et eakad ja raskemas seisundis kliendid saaksid Sõmerale edasi jääda.

“Siin on väga meeldiv ja kodune,” leidis riigikogu kultuurikomisjoni liige, endine sotsiaalkomisjoni ja õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof Sõmera Kodu klientide elamistingimustega tutvudes. “Sõmera Kodu puhul ei saa küll öelda, et see kuskil metsa sees peidus asub. See, et mets ja loodus on siinsamas lähedal, on just hea ja väga oluline. On tunda, et inimestel on siin hea olla.”

Pikhofi sõnul ei peaks vanainimesi ja raskemas seisundis kliente Sõmeralt kuskile mujale transportima. “See on ebaõiglane – olen ju näinud, et keskkonnavahetus mõjub neile väga rängalt,” lausus ta. Riigikogu liikme hinnangul võiksid aga nooremad kliendid ning need, kelle puhul pole ööpäevaringne teenus ülivajalik ja kes saaksid kogukonnas hakkama, Kuressaarde elama asuda küll.

“Nende puhul on see õigustatud – neile tuleb keskkonnavahetus ja normintellektiga inimeste keskel elamine kasuks,” leidis Pikhof. “Kindlasti harjutaks teistsuguste inimestega ka Kuressaares.”

Sõmera Kodu juhi Helle Kahmi andmeil on AS-i Hoolekandeteenused seisukoht, et Sõmerale erihoolekande teenuskohti ei jää ning hooldekodu on plaanis sulgeda 2019. aastal. “See on kirjas ka sotsiaalministeeriumi arengukavas,” tõdes Kahm.

Pikhofi sõnul on tema kui fraktsiooni aseesimehe võimuses kutsuda kokku ümarlaud, kus osaleksid SDE-sse kuuluvad riigikoguliikmed ja AS-i Hoolekandeteenused esindajad, arutamaks võimalusi, kuidas eakad ja raskemas seisundis kliendid saaksid Sõmerale edasi jääda.“Mina näen kompromissikohta – ei saa ometi nii jäik olla!” sõnas Pikhof. “Usun, et lahendus “kirik keset küla” on Sõmera puhul võimalik.”

Pikhof lubas ümarlaua Sõmera Kodu tuleviku arutamiseks kokku kutsuda veel sel poolaastal. “Siin ei ole enam midagi edasi lükata,” leidis ta. Pikhofi sõnul vajab kindlasti lahendust ka see probleem, mis puudutab ööpäevaringse erihoolekandeteenuse pikka järjekorda – praegu ootab järjekorras ligi 500 inimest.

Lisaks Pikhofile külastasid eile Sõmera Kodu riigikogu SDE fraktsiooni nõunik Viivika Sirelpu, Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja, SDE-sse kuuluv Kairit Lindmäe ning Silvi Teesalu Orissaarest, samuti SDE liige.