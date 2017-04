GALERII: Pihtla talgud ja seiklusradade avamine (3)

Laupäeval, 22.aprillil, avati Pihtlas seiklusrajad ja korrastati koolimaja ümbrus.

“Oleme uhked, et meil on nii tublid ja tegusad lapsevanemad,” ütles Pihtla kooli direktor Elna Õunpuu Saarte Häälele, lisades, et tööd sai väga palju tehtud ning poleks uskunudki, et talgulisi nii palju tuleb. Ära veeti eelmisel aastal langetatud puud, võeti maha vanad haavad, ning õunaaiast koristati oksarisu. Kiikede ja redelite alla paigaldati turvamatid ja korrastati muru. Direktori sõnul muutub koolimaja ümbrus iga aastaga üha ilusamaks.

“Avasime pidulikult ka seikluspargi,” rääkis Õunpuu, täpsustades, et neil on koguni kaks erineva raskusastmega seiklusrada. Ühel saavad turnida lasteaialapsed ning teisel panevad end proovile juba kooliealised.

Üllatuseks olid Karlis ja Kristi Saar komplekteerinud ka ansambli, kus oli lapsi nii koolist kui lasteaiast.

“See tegi talgupäeva ja seiklusradade avamise nii pidulikuks,” märkis Elna Õunpuu.

Päeva vedasid Maris Altmann ja Katrin Kalle. Lõpetuseks said kõik osalejad talgusuppi ja kringlit.