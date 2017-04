JUHTKIRI: Jää Sõmeral hakkab sulama

Sõmera Kodu saatus on endiselt kuum teema. Kuigi erihooldekodu on otsustatud sulgeda, pole sulgemise vastased veel sugugi alla andnud. Lääne-Saare vallavalitsus peab AS-iga Hoolekandeteenused läbirääkimisi, et erihoolekande teenuskohtade arvu maakonnas suurendada. Riigikogu sotside fraktsiooni aseesimees Heljo Pikhof lubas eile Sõmera Kodu külastades seista selle eest, et eakad ja raskes seisundis kliendid saaksid Sõmerale edasi jääda.

Palju korratud põhjendus, et Sõmera Kodu likvideeritakse selleks, et klientidele mujal paremat teenust pakkuda, kõiki siiski ei veena. Nende seas, kes otsusega leppida ei suuda, on Sõmera klientide lähedased ja eestkostjad, samuti väga paljud hooldekodus töötavad inimesed – seega sugugi mitte sellised inimesed, kes asjadest midagi ei taipa.

On ilmselge, et 24 ööpäevaringset ja 10 kogukonnas elamise teenuskohta kogu maakonna peale on liiga vähe. Kui arvestada, et Sõmera Kodus elab praegu ligi 70 saarlast – kuhu saadetaks need, kellele kohti ei jätku? Kas karavan liigub tõesti edasi või on lootust, et..?