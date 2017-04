Karjamaade teed lähevad remonti

Keskkonnaamet valmistab projekti “LIFE to alvars” raames ette riigihanget, millega remonditakse Saare ja Hiiu maakonnas kümneid kilomeetreid loopealsete karjamaade ligipääsuteid. “LIFE to alvars” projektikoordinaator Annely Esko ütles, et renoveerida planeeritakse kokku 30 kilomeetrit teid. Pikemad lõigud asuvad Vätta poolsaarel Suure-Rootsi ja Ennu küla läheduses, kus on kavas renoveerida kokku 4,1 km teid kolmel lõigul. Samuti on planeeritud renoveerida Türju loopealsele viiv teelõik 0,96 km ulatuses.



Mitmeid teelõike uuendatakse Esko sõnul Muhus Koguva, Nõmmküla, Lõetsa ja Võiküla külas ning Hiiumaal Aruküla, Heltermaa ja Sarve piirkonnas. Tööde läbiviimiseks on koostatud tööde kirjeldused ja mahud ning edasi tegeleb projekti meeskond teede kasutuslepingute sõlmimisega. Kava kohaselt 2018. aasta sügisel lõppevate tööde läbiviimiseks on vaja sõlmida teede kasutuslepingud 85 eramaa-omanikuga.