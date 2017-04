Kuressaare gümnaasiumis korraldatakse järgmise kahe nädala jooksul õppus, kuidas käituda äkkrünnaku korral. Kooli töötajad on hiljuti läbinud vastava koolituse ning samuti on täiendatud kooli ohuolukordade lahendamise plaani. Seni on harjutatud käitumist tulekahju korral. Õppus viiakse läbi koostöös erinevate ametkondadega. Kooli direktori Toomas Takkise sõnul õppuse kohta täpsustavat infot ei jagata.