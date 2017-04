Politsei leidis 14 aasta eest varastatud jalgratta omaniku

Lääne-Saare valla Mändjala külast teatati politseile, et üks jalgratas seisab juba nädal aega kuuseheki juures ja ootab omanikku. Lähemal uurimisel selgus, et see ratas oli varastatud juba 14 aastat tagasi ja jõudis nüüd lõpuks omaniku juurde tagasi.



Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanema Meelis Juhandi sõnul märkas politsei leitud ratta raami küljes esmalt kleebist, mis viitas kauplusele, kust ratas ostetud. Poega ühendust võttes jõuti inimeseni, kes oli ratta 2003. aastal ostnud, kuid paraku jäi tema rõõm rattast toona üürikeseks. Omaniku sõnul varastati sõiduriist temalt samal aastal.

Toona rattaomanik vargusest politseisse ei teatanud ja seda suurem oli tema üllatus nüüd, kui ta ratta 14 aastat hiljem tagasi sai jõudis.

Juhandi kiitis rattapoodi, kes kõik müüdavad rattad vastava kleebisega varustab. “See annab politseile võimaluse kadunud või varastatud ja seejärel leitud rataste omanikeni jõuda ja rattad tagastada. Eriline heameel oli muidugi rattaomanikul, kes 14 aasta järel saab uuesti oma ratast kasutada,” rääkis piirkonnavanem Juhandi.