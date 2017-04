Saaremaal plaanis juba 147 talgut

Igakevadisele “Teeme ära” talgupäevale on üle Eesti registreeritud 1572 talgut. Saare maakonnas on talguid plaanis praeguse seisuga 147.



Ehkki ametlikult toimub kevadine suur talgupäev tänavu 6. mail, tehakse erinevais paigus talguid ka nädalapäevad varem, samuti hiljem. Kõige enam on Saare maakonnas talguid kirja pannud Lääne-Saare valla elanikud, kokku 44. Päris palju on talguid ka Muhus – 21.

Igal pool mujal on ametlikke talgupaiku veidi vähem. Leisis on registreeritud näiteks 14 talgut, Kuressaares 12, Pihtlas 11 ja Valjalas 10. Orissaares ja Salmel on talguid võrdselt seitse, Mustjalas ja Pöidel võrdselt viis, Laimjalas neli, Kihelkonnal ja Torgus kolm ning Ruhnus üks.

Kui mõningaid põnevamaid Saare maakonnas toimuvaid talguid nende ligi 150 hulgast välja noppida, siis asutakse Kaarmal Nõmme talu platsil 13. mail rajama väikeste eestlaste mänguväljakut. Huvitav on ettevõtmise juures see, et mänguplats tehakse taaskasutatavatest materjalidest. Talgutöödena on seal kavas pinnase koorimine, liivavedu ja rehvide värvimine ning kõige lõpuks pannakse mänguväljak ka kokku.

Laimjalas võetakse aga 6. mail MTÜ Laimjala Loodussõprade Selts eestvedamisel käsile Debora Vaarandi 100. sünniaastapäevaks avatud mälestuskuju ümbruse kujundamine ja ehitamine. Talgute nimigi on omamoodi luuleline – “Debora mere loomine”. Talgutööde hulka kuuluvad seal näiteks veetehnika paigaldus, looduslike kivide otsimine ja paigaldus, pinkide hooldus ja paikapanek, aga ka tavapärased koristus- ja haljastustööd.

Valjalas Lööne silla vahetus läheduses hakatakse aga juba 29. aprillil puhastama Lõve jõge ja seda kindla eesmärgiga – kalapüügivõistlusteks. Sealsetel talgutel valmistutakse laste- ja noorteaasta üheks Valjala noortekeskuse ürituseks, kalapüügivõistluseks Lõve Lust. Selleks tuleb jõgi puhastada sinna talvel kogunenud okstest, et noortel oleks turvaline kala püüda.

Mullu toimus Saare maakonnas 191 talgut, milles osales 3855 inimest. Valdavas osas on talgukohad üle maakonna veel priid. Seega, kes otsib, see leiab endale sobiva, kuhu registreeruda “Teeme ära” veebilehel.