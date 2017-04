Siiri Oviir peaks vabandust paluma!

“Siiri Oviiri peaks avalikult vabandama oma solvava sõnavõtu pärast tuhandete eesti emade ees,” leiab muhulasest ettevõtja Imre Sooäär.

Mingi kummaline jutt “Ringvaates” võimalikest aasta ema “pseudokandidaatidest”, nagu ta väljendus?! Mul jooksis süda seda kuulates kokku, mõeldes omaenda vanaemale Viinule, kes kasvatas üksi üles kaks väikest last, kaotas heinatööl sõrme, aga lüpsis sellegi poolest iga päev käsitsi laudatäie kolhoosi lehmi.

Oviiri käsitluses ta väärt emana ei kvalifitseeru, sest ta lapsed ei kasvanud “turvalises keskkonnas” koos isaga. Tema elu armastuse, minu vanaisa, lasksid venelased 28-aastasena lihtsalt maha, siis kui üks beebi (minu ema) veel emarinda imes. Vanaema ei abiellunud kunagi, vaid jäi jõhkralt tapetud armsamale surmani truuks ega tulnud ühelgi jõuluõhtul uue mehega.

Ma siiralt usun, et viimane aeg on hakata väärtustama eesti EMA selle sõna kõige sügavamas tähenduses, ilma piiride ja eelarvamusteta, armastuse ja hoolimisega, vaadates tõele näkku, kuidas me praegu, reaalselt aastal 2017 Eestis elame. Olles lugupidav kõikide emade vastu. Loodan, et sellest lähtub ürituse patroonina ka vabariigi president. Iga ema, sõltumata tema isiklikust elusaatusest, väärib austust, tunnustust ja lugupidamist, sest ta aitab oma laste kasvatamisega kaasa eesti rahva kestmisele.

Kiites ainult ühe kinnise klubi valikut, kes on monopoliseerinud parima ema mõiste ühiskonnas, solvame kõiki neid emasid, kes iga jumala päev samuti oma laste eest südamega hoolt kannavad, neid toidavad, katavad ja kasvatavad meie riiki hoidvateks ning hoolivateks kodanikeks. Ükskõik millises perevormis… üksi, abielus, vabaabielus, kooselus, kärgperes, lahutatu, hüljatu või lesena.

