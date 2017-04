Sobiv tuulesuund hoidis õnnetuse ära

Neljapäeval käisid päästjad kustutamas eelmisel päeval tehtud lõkke sädemest alguse saanud kulupõlengut, mis vale tuulesuuna korral oleks ohtu seadnud ka kõrval­olevad hooned.

20. aprilli õhtupoolikul põles Lääne-Saare vallas Viira külas kulu ja tuld olid võtnud ka samale alale jäävad kännud. Tulekahju süttis eelmisel päeval tehtud lõkke asemest, kust tuul puhus sädeme kõrval asuvale kulule.

Kustutustöödes osalenud Saaremaa päästekeskuse operatiivkorrapidaja Rando Lindmäe sõnul puhus tuul õnneks sobivast suunast, mistõttu lähedal asuvad saekaater ja angaar ohus ei olnud.

“Teataja sõnul oli selle koha peal eelmisel päeval kindlasti lõket tehtud ja järelikult jäi see siis korralikult kustutamata. Lõke tuleks ikka hoolikalt ära kustutada, muidu võib see kuskilt küdima jääda,” ütles Rando Lindmäe. Ta lisas, et kuna seekord puhus tuul piki hooneid, oli tegemist õnneliku õnnetusega.

Saaremaa päästekomando juhataja Margus Lindmäe sõnul oli see ehtne näide sellest, et ka ööpäev tagasi põlenud lõke võib endiselt oma elu elada. “Ning tõusnud tuul võib sealt sädemeid edasi kanda ja süüdata kõrvaloleva kuiva materjali,” selgitas ta.