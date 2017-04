Tänavafestival otsib toetust Hooandjas

Mai viimasel nädalavahetusel esmakordselt teoks saav Kuressaare tänavafestival pakub ettevõtmist Hooandjas toetajatele vastutasuks muu hulgas õhtusööki linnapeaga või Teele Viira teisest maailma otsast Skype’i teel antud kontserti.

Tänavafestivali korraldajad loodavad Hooandjas kokku saada 5000 eurot, mis kulub festivali peaesinejale, helitehnikale ja suurejoonelise seinamaalingu valmimisele. Peaesineja selgub Hooandja kampaania lõpus, kuid kus valmib suur seinamaal, on juba selge. See tuleb Edukontori sisehoovi seinale ja selle autor on saarlannaga abielus olev Tšiilist pärit kunstnik Izak Walter Mora.

Kogu ürituse korraldavad vabatahtlikud ja sellega on seotud 25 inimest. “Paraku on nii, et kõike heast tahtest ei saa,” märkis Kati Mäekallas festivali korraldavast MTÜ-st Kuresaar. “Seepärast kasutamegi võimalust Hooandjast toetust küsida.” Hooandjas on üleval ka festivali tutvustav video.

Korraldajate sõnul on tänavafestivali ürituste üldplaan paigas ning nüüd käib juba peenhäälestus ja täpsema kava koostamine.

Esimesel päeval ehk laupäeval on Kuressaare kesklinna ja selle ümbruse tänavatele planeeritud üheksa erinevat festivaliala: lapsed, muusika, kunst, tants, toit-jook, vanavara, käsitöö ja disain, kirbuturg. Tegevuste ja tegijate rivi tõotab tulla väga kirju. Pühapäeval proovitakse Kuressaares käima tõmmata ka garaažimüükide traditsiooni, mis siis toimuksid üle linna.

“Me loodame tõesti, et suudame anda Kuressaarele ühe ägeda ürituse lisaks ning kuressaarlastele ja külalistele meelelahutust juba maikuus,” ütles Mäekallas.