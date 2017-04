Väitlejaks ei sünni keegi

“Möödunud reedest pühapäevani Kuressaare gümnaasiumis toimunud Eesti põhi- ja keskkoolide väitlusmeistrivõistluste III etapp ja finaal tõid saarlastele igati väärika tulemuse,” kirjutavad Kuressaare gümnaasiumi 11. klassi õpilased Lukreezia Kajak ja Kateriine Püüa.

Saarlasi esindas turniiril neli KG väitlejat, turniiridirektoritena olid ametis KG vilistlane, Tartu ülikooli saarlasest tudeng Ann Tarkin ja Tallinna tehnikaülikooli tudeng, Saaremaa ühisgümnaasiumi vilistlane Mart Laus.

Võistluste lõpptulemus oli saarlaste jaoks suurepärane: KG abiturient Richard Kesküla saavutas spiikrite arvestuses II koha, tema tiim Aviato aga kogu Eesti väitlusmeistrivõistluste turniiri arvestuses esikoha. Hästi esines ka KG teine tiim Toxic, kus võistlesid Kadi Pirn (11. kl), Aleksander Lember (10. kl) ja Rauno Rauniste (10. kl). Kokkuvõttes saavutas KG Eesti väitluskoolide hulgas 7. koha.

Lisaks edukatele etappidele väitlusmaailmas on Aviato liikmed sõbrad ka väljaspool väitlemist, vaatamata sellele, et kaks neist elab Tartus. Tegemist on kirglike väitlejatega, kes tihtipeale lähevad teemasse liiga sisse, mõeldakse ülemäära süvitsi. Richard Kesküla sõnul mängib õigel ajal õige mõtte ütlemine suurt rolli. Algajatele väitlejatele ütlevad Aviato liikmed kui ühest suust: “Väitlejaks kindlasti ei sünnita. Nagu igas asjas, nii ka väitluses arened ainult õppimise ja järjepidevusega.”

Eesti väitlusseltsi tegevjuhi Herman Kelomehe hinnangul on Eesti väitlusmaastik pisut liiga suuremate linnade keskne, samas aga elujõuline ning siin valitseb tore inimestevaheline keemia.

Tema arvates on Kuressaare hea näide sellest, kuidas väitlus saab olla elujõuline ka väljaspool suuremaid linnu (väitlusselts tänab siinkohal eeskätt Marit Tarkinit). Arenguks oleks aga vaja hakkajamate õpilaste initsiatiivi – et nemadki mitte ainult et väitleks, vaid aitaksid ka teistel väitlusega tegeleda.

Turniiridirektor Ann Tarkini sõnul oli meistrivõistluste finaal väga lahe ettevõtmine – seda enam, et see toimus Kuressaares.

Miks on hea väidelda ehk kuidas kutsuda noori väitlema? Ann Tarkini arvates esiteks muidugi see, et väideldes õpitakse argumenteerima, kõnelema ega kardeta vajadusel sõna võtta ja oma seisukohta kaitsta. Väitlus- ja argumenteerimisoskus on väga kasulik näiteks kirjandite kirjutamisel. Lisaks tegeleb väitlemisega lahe seltskond, kellega on tore erinevatel väitlusüritustel kokku saada.

Herman Kelomehe sõnul võimendab väitlus eluks vajalikke oskusi. Lisaks argumenteerimisoskusele saab väitleja enesekindlamaks ja kiiremaks mõtlejaks. Need oskused tulevad elus alati kasuks, eriti aga olukordades, kus on vaja palju suhelda.

Ann Tarkin leiab, et tähtsaim väitluselu elavdamiseks on, et leiduks neid, kes väitlusest huvituvad ja sellega tegeleda soovivad. “Omal ajal alustasime koos SÜG-i õpilastega väitlemist peaaegu nullist ja korraldasime tihti koos väitlusi, sest olime sellest huvitatud,” ütles ta. “Oluline on, et inimesed tahaksid väitlusega tegeleda ja seda ka teistele tutvustada.”