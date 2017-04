Saaremaal kasvab praegu kodusigu rohkem kui aasta tagasi

Viimase kahe aastaga, mil Eestis on möllanud Aafrika seakatk, on kodusigu ligi saja tuhande võrra vähemaks jäänud, aga Saaremaal on sigu praegu kasvamas hoopis rohkem kui aasta tagasi, kuigi ranged sanitaarnõuded teevad seapidamise kallimaks.

Ometi pole ka Saaremaa kodusead siiski katkust puutumata jäänud. Eelmise aasta augustis hukati Sakla sigalas üle 2700 sea. Tänane seis on aga see, et 3000 siga on selles farmis pärast mitmeid desinfitseerimisi ja garantiinikuid jälle sees, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

“Pesti kõik seinad, laed, absoluutselt kõik ära. Vedelsõnnik väljutati, see desinfitseeriti, desotati ja siis pandi 40 päevaks karantiini. Siis tuldi veelkord ja desinfitseeriti ära,” kirjeldas Valjala söödatehase sigalate juhataja Margus Õunpuu.

Vaatamata ligi poole miljoni euro suurusele majanduslikule kahjule, millest riik kompenseeris pisut üle 226 000 euro, on ettevõttes täna sigu rohkem kasvamas kui aasta tagasi enne katkupuhangut – neis farmides kasvab suurusjärgus 31 000 siga.

“Seakatku tulemusena on täna Eestis praktiliselt juba sada tuhat siga vähem kui oli kaks aastat tagasi. Aga ega traditsioonid muutu, sealiha tarbitakse, sealiha tarbimine ei vähene ja me kavatseme oma tootmist jätkata,” ütles Õunpuu.

Tänavu on seakatk tuvastatud ligi 1500 metsseal

Sigalate juhataja ütles, et kõikvõimalikele desovahenditele kulub ettevõttel kuus paar tuhat eurot ja praegu ei paista kuskilt seda aega, et nendest kuludest saaks lähiajal loobuda.

“Selge see, et täna elame hirmus, et seakatkul on vähemalt 15 aastat Saaremaal kindlustatud ja tänu sellele on kõige rangemad bioohutusmeetmed kasutusel,” ütles Õunpuu.

Seafarmides elavatele kodusigadele on Aafrika seakatku nakatumiseks kõige kriitilisemad just lähenevad suvekuud, kui inimesed rohkem metsades ringi liiguvad ja sealt nakkusepisiku võivad kaasa tuua.

Kodusigadel oli viimane katkujuhtum eelmise aasta augustis Saaremaal. Ainus taudist puutumata piirkond on Hiiumaa.