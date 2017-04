Läinud reede õhtuselt lennult Tallinnast Kuressaarde jäi maha kuue reisija pagas.

Transaviabaltika esindaja Rene Must vabandas reisijate ees, kellele pagasi pealinna jäämisega ebamugavusi tekitati. Ta kinnitas, et põhjus, miks pagas maha jäi, on selgitamisel.

Mahajäänud pagas saadeti reisijatele laupäeva hommikul Tallinnast Kuressaarde väljunud lennuga ehk pagas pandi kell 10.50 Kuressaare suunal väljunud lennule.