President Donald Trumpi hoiakute täielik metamorfoos

Viimastel nädalatel on maailma ajakirjandus pikalt ja laialt kirjutanud muutustest Donald Trumpi maailmavaates. Ekspertide arvates on Trump järsult muutnud USA välispoliitilist kurssi ja naasnud Valge Maja traditsioonilise külma sõja poliitika juurde – preventiivsed löögid vaenlase pihta. Seda kinnitavad nii sündmused Süürias ja Afganistanis kui ka pingete kasv Põhja-Korea ümber.

Ajakirjanikud sedastavad, et vaid kolm kuud pärast ametisse astumist on Donald Trump justkui ära vahetatud – ta on kardinaalselt kurssi muutnud pea kõigis geostrateegilistes küsimustes ja kindlalt naasnud USA traditsioonilise, külma sõja ajastule iseloomuliku poliitika juurde.

Näiteks nimetas Trump valimiskampaania ajal NATO-t põlglikult vananenud organisatsiooniks, millel pole tänapäeva maailmas enam kohta. Nüüd on aga NATO Ameerika liitlaspoliitika vaat et tähtsaim nurgakivi. Venemaa on aga taas muutunud Washingtoni peamiseks vaenlaseks, Hiina samas oluliseks partneriks ja võtmeks Põhja-Korea tuumaprogrammi tekitatud probleemide lahendamisel.

Mis puudutab Süüriat, siis selle riigi suhtes on Donald Tump oma valitsemise esimestel kuudel välja tulnud väga erinevate, sageli isegi vastukäivate seisukohtadega. Lõppkokkuvõttes langetas ta väga radikaalse otsuse anda raketilöök Süüria sõjaliste objektide pihta. Nädal tagasi andis Valge Maja aga korralduse heita nn superpomm Afganistani piirkonda, mis on praegu islamiäärmusrühmituse ISIS kont Vaatlejate arvates oli see ilmselge signaal Pyongyangi võimudele. Sellega anti märku, et vajadusel on USA valmis ründama ka tuumarelva omavat Põhja-Koread. Käesoleva nädala alguses saabuski USA lennukiemalaev Carl Vinson Korea poolsaare lähedusse. Tõsi, nädala keskel anti teada, et laev on taas avamere poole liikunud…

