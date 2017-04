Tõeline maa sool, kes ei oska ei öelda

Märtsis 65. sünnipäeva tähistanud Helje Raaperit, Mustjala põhikooli õpetajat ja pärimuskultuuri edendajat, jagub pärast klassitunde koolimajja rahvatantsurühma Sõluk juhendama, õhtupoole naisrühma Kuldking tantsijatele õpetussõnu ütlema, segakoori lauluproovis osalema või Anna koguduse juhatuse koosolekut juhatama.

Kui aga tragi naise kõik tööd-tegemised üles lugeda, saaksime leheloosse ühe pika rea. Selgase küla Värava talust pärit Heljet, kes on varsti juba pool sajandit Mustjala koolis lapsi õpetanud, on tema kolleegid iseloomustanud kui tõelist maa soola, kes ei oska kunagi ei öelda.

Eesti evangeelse luterliku kiriku Mustjala Anna koguduse õpetaja Rene Reinsoo on koguduse juhatuse esimeest Helje Raaperit hinnanud kui tublit inimest, öeldes tema kohta, et kes teeb, see jõuab.

Tänavu vabariigi aastapäeval tunnustati Heljet valla aukodaniku tiitliga ja anti talle üle Mustjala valla teenetemärk koos aukodaniku tunnistusega. Kümme aastat varem, aastal 2007 pälvis kooliõpetaja, aktiivne folkloori- ja rahvatantsurühma juhendaja, pärandkultuuri edendaja Saare maakonna teeneteplaadi.

Mullu detsembris sai Helje tulemusliku tegevuse eest rahvusliku folklooripärandi väärtustamisel ja tutvustamisel Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi aastapreemia.

Mida need aunimetused ja preemiad Heljele tähendavad? Enne küsimusele vastamist jääb mitmekordne laureaat mõttesse. Kaalunud mitmeid vastusevariante, ütleb Helje, et tal on heameel, et tema tööd on märgatud, lisades et temal langevad hobi ja töö kokku. Tõesti, märkamatuks ei saa ta töö pärandkultuuri valdkonnas jääda. Ta on Eesti folkloorinõukogu liige ja vabatahtlik folkloorikuraator…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest…