Ajaleht Meie Maa tunnistas uudisega lugejate eksitamist

Ajaleht Meie Maa avaldas eile vastavalt kohtus sõlmitud kokkuleppele vabanduse Saaremaa Laevakompanii ees, kus tunnistati, et lugejale loodi mitme väitega ebaõige mulje.



Lehe esiküljel ilmunud vabanduses seisab, et mullu augustis ilmunud artikli väited kohtumenetluse kohta Saksamaal, mis sisaldavad väljendeid “praamiettevõte”, “võlgnik” ja “firma” ei ole esitatud aktsiaseltsi Saaremaa Laevakompanii kohta, vaid need väited puudutavad Saksa firmat Elb-Link Reederei.

Meie Maa on tunnistanud lugejatele hambasse puhumist Saaremaa logistikaettevõttest Sarbuss kirjutades. Kui firma oma hea nime kaitseks kohtusse pöördus, tunnistas väljaanne eksimist ja avaldas sellekohase õienduse.