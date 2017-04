FC Kuressaarele kodus kindel võit

Eesti meeste jalgpallimeistrivõistluste esiliigas võitis FC Kuressaare koduväljakul kindlalt 4 : 0 FC Elva ja jätkab turniiritabelis neljandal kohal.

“See oli tähtis võit, sest meil oli seljataga halb nädal, kus saime kolm kaotust,” ütles meeskonda juhendanud Martti Pukk, kes on kindel, et allajäämised Tallinna JK Kalevile, Narva FC Unitedile ja Maardu Linnameeskonnale on nüüd unustatud ning mehed oma vaimu ja enesekindluse taastanud.

“Kui jätame eelmise nädala mängud välja, siis oleme kõikides mängudes löönud ise palju väravaid, aga palju jäi ka löömata. Ma arvan, et 4 : 0 oli täna õiglane skoor,” märkis Pukk.

Kuressaare kunstmuru­staadionil tormis ja vihmas toimunud mängus võtsid võõrustajad ohjad kohe enda kätte, kuigi rünnata tuli vastutuult. Esimest korda jõuti sihile, kui Mario Stern saatis Maarek Suursaare tsenderdusest palli värava eest võrku. Veerand tundi hiljem oli segadus Elva värava ees ja Pelle Pohlak saatis palli külaliste väravavahi seljataha.

Teisel poolajal ründasid Kure mehed allatuult ja kohe esimesel minutil lendas pall Sander Lahe tsenderdusest elvakate värava lati alla. Lõppseisu vormistas Urmas Rajaver täpse pealöögiga neljandal üleminutil.

“Tänase mänguga võib rahule jääda,” märkis Martti Pukk. “Näitasime kohe alguses oma iseloomu ja seda, milleks me võimelised oleme. Tuulefaktor oli mängus olemas, meie oskame sellega mängida, aga Elva ei saanud ei tagant- ega vastutuulega hakkama. Tähtis on, et hoidsime taga nullis, boonuseks veel neli väravat.”

Puki sõnul ei ole FC Elva tänavu nii säravalt mänginud kui eelmisel aastal. “Vaatasime ka mänguvideoid ja proovisime mängida kõrge pressinguga isegi vastutuule korral ja see toimis,” lausus ta, lisades, et kõik andsid oma positsioonidel maksimumi.

Mäng oli tähtis ka FC Kuressaare väravavahile Roland Kütile, kes tähistas oma 30. sünnipäeva. Enamiku mänguajast tööta olnud Kütt pidi üle elama kaks ohtlikku olukorda. Esimesel poolajal tabas pall nurgalöögist posti ja teisel tõrjus ta vastaste ohtlikuma mehe Jürgen Kuresoo läbimurde.

“Rolandi juubel oli meestele kindlasti motiveeriv, kõik mehed tahtsid sünnipäevalapsele mõnusa kingituse teha,” võttis Martti Pukk mängu kokku.