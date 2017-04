JUHTKIRI: Niikuinii ei mõju?

Räämas lobudikud on kui häbiplekid kauniks kuurortlinnaks peetava Kuressaare palgeil. Nii juba aastaid. Ning märgatavat paranemist pole seni silma hakanud. Sellest, kui majaomanik lobudiku uksed-aknad kuidagiviisi kinni naelutab, on vähe.



Linnavalitsus väidab, et trahvidega pole võimalik probleemi lahendada. Et kui oleks, küllap trahvinuks kolemajade omanikke juba eelmised linnavalitsused. See jutt on pehmelt öeldes kummaline. Kuidas saab olla ette kindel asjas, mida isegi proovitud pole?

Märgukirjadest ja ettekirjutustest ei näi ju erilist tolku olevat.

Ehk tuleks kolemajade peremehi/perenaisi pisut karmimalt kohelda? Võib-olla oleks ettekirjutustest suurem mõju sellel, kui lobudiku omanik kukrut kergendama peab. Isegi kui laguneva kinnisvara omanik on jõukas ja sunniraha pisike, teeb mitu trahvi lõpuks kokku arvestatava summa.

Mine tea, võib-olla paneks see vähemalt mõne omanikest mõtlema, et targem oleks tülikas tondiloss kellelegi hakkajamale müüa. Selmet kinnisvaral laguneda ja võsastuda lasta.