KTG abituriendid: meie koolist saab hea hariduse!

“Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumist saab sama hea hariduse kui tavagümnaasiumist – peaasi, et ise töökas oled,” leiavad KTG tänavused lõpetajad Ingrit Räim, Marcus Eerik ja Kaido Kuusküll.



Kuidas te just KTG-sse sattusite?

Ingrit Räim:

Minul jäi keskkool omal ajal lapse kõrvalt pooleli. Käisin küll erinevatel täiendusõppe kursustel, kuid tundsin, et sellest ei piisa.

Praegu on mul kolm last. Otsus KTG-sse tulla oli minu jaoks kerge – niipea, kui mu kolmas laps oli piisavalt vana, et kodust välja sain, tulin õppima. Minu eesmärk on ülikooli astuda – olen alati teadnud, et mul saab olema kõrgharidus. Ülikooli sissesaamiseks on aga vaja riigieksamid edukalt teha. Mu abikaasal on kõrgharidus ja soovin, et ka mu lastel oleks tulevikus kõrgharidus. Kuidas ma siis ise ilma selleta olen?

Marcus Eerik:

Mina olen lõpetanud ametikoolis täies mahus ehitus-viimistluseriala. Olen õppinud ühe aasta Tallinna tehnikakõrgkoolis geodeesiat, aga jätsin selle pooleli, kuna mulle ei sobinud eriala, mida õppima läksin. Sinna pääsesin riigieksamiteta, aga kui nüüd soovin midagi muud õppima minna, on tarvis riigieksamid teha. Kuigi sain ametikoolist kesk-erihariduse, ei usu ma, et oleksin suutnud riigieksamid selle baasil ära teha. Kolm aastat vahet on pikk aeg.

Ly Kallas, KTG direktor:

Ametikoolis on ju üldainete maht palju väiksem, seal on oluline amet hästi selgeks saada. Rakenduslikesse kõrgkoolidesse saab astuda ka kesk-eriharidusega, ent ülikoolid soovivad sisseastujailt siiski gümnaasiumitunnistust ja nõutakse, et riigieksamid oleks tehtud. Paljudel õppijatel on ülikooli astumise ja eelmise õppeasutuse lõpetamise vahe suur ning sellepärast tullakse lisa-aastat tegema. Üldjuhul võtavad ametikooli lõpetanud, kes soovivad riigieksamid teha, lisa-aasta meil, KTG-s. Võimalik on õppida ka üksikaineõppijana ainult riigieksami aineid.

Kaido Kuusküll:

Kuna nooruspõlves oli mul meri põlvini ja sai igasugu lollusi tehtud, siis jäi mul keskharidus kahjuks omandamata. Mina lõpetasin ametikooli koka erialal – sain ainult kutsehariduse. Pärast ametikooli läksin kaitseväkke. Kui tagasi tulin, mõtlesin, et tuleks siiski keskharidus saada. Tarkus tuleb ju tagantjärele. Töötasin kokana neli aastat – Kuressaare kuursaalis ja Pärnus Seegi majas. Oli huvitav aeg, aga “kraapis” see, et mul on ainult põhiharidus – ma ei tahtnud jääda põhikooli haridusega kokaks!

Tulin KTG-sse 11. klassi ja nüüd on 12. lõpetamisel. Olen oma otsusega rahul, sest kavatsen minna edasi kõrgkooli.

Kui raske algul oli pärast pausi uuesti õppima hakata?



Ingrit: Olen veel piisavalt noor – ma ei ütleks, et algus väga keeruline oli. Kui oleksin veel kümme aastat oodanud, võib-olla räägiksin teistsugust juttu. Olen näinud meist põlvkond vanemaid kaasõpilasi, kel on olnud tunduvalt raskem.

Ly Kallas: Mina julgustan õppima tulema igas vanuses inimesi. Praegu on meil kõige vanem õpilane 57-aastane, ta on väga tubli.

Kaido: Matemaatikas oli mul alguses pisut raskusi, aga kui joone peale sain, läks edasi päris hästi.

Ingrit: Meil on maailma kõige kannatlikum matemaatikaõpetaja Anu Rannama.

Kaido: Tema teeb kõik selgeks, n-ö puust ja punaseks ette. Tuleb aga usinasti tundides kohal käia, sest matemaatikaõpikust ise mingeid valemeid endale selgeks teha pole just kerge.

Ingrit: Minu jaoks on siiani kõige raskem vene keel, sest seda on mul väga vähe vaja läinud. Selles olid mul ka kõige suuremad lüngad.

Te kõik käite tööl, kuidas te selle ja oma igapäevakohustuste kõrvalt õppimiseks aega leiate?



Ingrit: Kuna mul on ka pere, õpin öötundide arvelt.

Kaido: Ikka leiab. Kes teeb, see jõuab. Tõsi, mul on alati olnud see rumal komme, et kipun asju viimase minuti peale jätma. Nii palju olen siiski õppinud, et püüan tähtsad asjad natuke enne seda viimast minutit valmis saada.

KTG pakub võimalust õppida nii päevases, õhtuses kui ka e-õppes. Millises teie õpite?



Ingrit: Mina käin päevases õppes, minu töö käib graafiku järgi.

Kaido: Mul on samamoodi.

Marcus: Mina olen õhtuses õppes – see on hea, saab töö kõrvalt õppida. Muidugi on mul ka suhteliselt paindlik töögraafik.

Ly Kallas: Tendents on selline, et enamik õpilasi käib päevases õppes ja see on peaaegu kõigis Eesti täiskasvanute gümnaasiumides nii. Õhtuse osakonna rahvast on meil vähe. 11. klassi puhul seda ei olegi, sest soovijaid ei olnud.

Paljudel sõltub koolis käimine ju busside liinigraafikust, paljudel on töö vahetustega. Noored emad soovivad aga, et laps saaks olla lasteaias sellel ajal, kui nemad koolis on.

Õhtukoole kui selliseid pole Eestis enam 2004. aastast. Ka õhtusi osakondi on alles jäänud väga vähe. Üle Eesti on suures osas täiskasvanute gümnaasiumides õhtused osakonnad kaotatud.

E-õppes käijate arv on meil stabiliseerunud, pigem vähenenud. Ilmselt on aru saadud, et e-õppes on raskem õppida, kuna kontakttunde on vähe. Seepärast käib sealseid õpilasi üsna palju meie päevase ja õhtuse osakonna tundides – kontakttundides on kergem õppida kui iseseisvalt. Kuigi Anu Rannama ja mitmed teisedki õpetajad teevad e-õppijatega ka Skype`i tunde.

Kas vahel on ka selliseid hetki ette tulnud, kus mõtled: nii raske on, äkki jätaks kooli pooleli?



Ingrit, Marcus ja Kaido: Ei!

Ingrit: Mina tulin KTG-sse 11. klassi ja motivatsioon õppida pole mul kunagi veel nii suur olnud! Kindel siht oli ju silme ees. Ja nüüd, 12. klassi kevadel on lõpp juba nii lähedal.

Miskipärast on üsna levinud arvamus, et täiskasvanute gümnaasiumist saab kehvema hariduse kui nn tavagümnaasiumist. Mida teie selle peale kostate?



Ingrit: Ilmselt arvatakse nii seepärast, et tavagümnaasiumis tuleb õpilastel viis korda nädalas kohal käia. Meie aga peame see-eest kodus rohkem tööd tegema. Riigieksamid on ju kõigi jaoks ühesugused. Kes tahab õppida, õpib igal pool. Mina usun, et KTG haridusega saab vabalt ülikooli sisse – peaasi, et ise hoolega õppinud oled. Kui täiskasvanud inimene siia kooli õppima tuleb, siis tal on siht silme ees.

Ly Kallas: Eks paljugi sõltu inimese motivatsioonist. Igal aastal läheb meilt ülikooli 10–15 õpilast – nemad ongi kõige motiveeritumad. Üks meie õpilane pääses möödunud aastal isegi andragoogikat õppima – ja seal oli ometi väga suur konkurss. Üle-eelmisel aastal astus kaks meie kooli lõpetajat kunstiülikooli, samamoodi õpitakse edasi nii Tartu kui ka Tallinna ülikoolides. Riigieksamid on kõigis gümnaasiumides ühesugused, kõik oleneb ikka inimese enda tahtmisest õppida. Sageli avaldavad täiskasvanute gümnaasiumi kohta arvamust inimesed, kes pole selle koolitüübi tegemistega kursis.

Muidugi on meil ka neid õppijaid, kes tulid õppima näiteks sellepärast, et tööl nõutakse gümnaasiumiharidust – muidu nad kaotaksid oma töökoha. Mõni õppija, kellel gümnaasiumisse tulles ei olnudki plaani edasi õppida, saab uuesti õppima asudes niimoodi järjele, et läheb veel edasigi õppima. Ja see on tore. Meie õpetajad ja andragoogid teevad suurepärast tööd ja seda suure südamega.

Ingrit: Meil on siin ju superõpetajad!

Mida edasi õppida plaanite?



Ingrit: Kavatsen sügisest meditsiini õppima minna. Töötan 2008. aastast meditsiiniasutuses. Kui meditsiinialal kaugõpet aga ei avata, olen dilemma ees. Leian, et Kuressaares on meesterahvastel lihtsam kõrgharidust saada, valik on suurem.

Marcus: Kavatsen Tallinna tehnikaülikooli minna.

Kaido: Loomulikult tahan minagi edasi ülikooli minna. Mul on välja valitud kolm varianti.

Kus ja kellena näete end töötamas tulevikus, ütleme 10 aasta pärast?



Ingrit: Mina jään kindlasti Saaremaale – lahkun siit koos viimase saarlasega. Ilmselt töötan samas asutuses, kus praegu – olen seal väga rahul – aga ehk mingil teisel kohal.

Marcus: Mina tahaksin töötada IT-valdkonnas. Pigem jään pärast ülikooli lõpetamist mandrile, aga suvekodu on mul kindlasti siin. Aga mine tea – võib-olla teen kaugtööd ja elan ikkagi Saaremaal.

Kaido: Armastan süüa teha, aga mu iseloom ei ole veel selline, et tahaksin päevast päeva tööd teha nelja seina vahel palava pliidi ääres. Kunagi ehk tõesti, aga praegu veel mitte. Võib-olla on mul kümne aasta pärast kokandustuhin uuesti peal. Pärast mõnd aastat mujal elan siis kindlasti Saaremaal.

Lõpetage lause: “Ma ei oleks kunagi arvanud, et…”



Kaido: “… jutud KTG õpetajatest, et nad kõik on lahked ja vastutulelikud ja abivalmid, osutuvad tõeks.” Kui siia kooli tulin, selgus, et nad on veelgi sõbralikumad ja abivalmimad kui olin eeldanud.

Marcus: “… et see kooliaeg nii kiirelt ja toredasti mööda saab.”

Ingrit: “… et eksamid nii kiiresti kätte jõuavad ja kool nii ruttu läbi saab.” See oli tore aeg.