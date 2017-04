Kuressaare linnateatris avatakse näitus Vilsandilt leitud piltidest

Kuressaare Linnateatris tähistatakse kunstniku ja luuletaja Aleksander Suumani 90. sünniaastapäeva näituse avamise ja luulekogu esitlusega.



Näitusel “Vilsandile peidetud pildid” on üleval Aleksander Suumani Vilsandi saarel loodud pildid. 1972. aastal ostis Suumani Sass Vilsandil Kopli maja. 1981. aastal müüs ta maja uutele omanikele, kes oma üllatuseks leidsid kapi otsast üle kolmekümne Suumani teose. 40 aastat tagasi loodud teosed on seni avalikkuse eest varjul olnud. Initsiatiiv näituse tegemiseks tuli piltide leidjatelt ja praegustelt omanikelt Ruth ja Andres Jõeorult. Näituse on kujundanud Aleksander Suumani poeg Aapo Pukk.

“Näitus aitab meelde tuletada ühe ereda loomeisiksuse seoseid Saaremaa ja Vilsandiga,” märkis selle Saaremaa-poolne korraldaja, ajakirjanik ja kunstihuviline Tõnis Kipper. Luulekogu “Et valgusest vestelda” on koostanud Tõnu Õnnepalu ja selles on Aleksander Suumani luulet aastatest 1957–2003. Luulekogu on välja andnud Ilmamaa kirjastus. “Pole palju neid, kes alustavad luuletamist kolmekümneviieselt, aga veel vähem on neid, kes ka seitsmekümneviieselt rütmi käest ei lase,” ütles Tõnu Õnnepalu, kes esitab näituse avamisel väikese luulevaliku. Aleksander Suumani näitus avatakse täna kell 16 ja see jääb avatuks 21. juunini.