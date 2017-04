Leisis mängiti esimest kordab jalgpalligolfi

Südamekuu ürituste planeerimisel käis Leisi valla spordijuht Arvo Lepp välja idee korraldada jõuproov jalgpalligolfis.



See teostus eelmisel nädalavahetusel. Nelja pesaga rada sai kõlbulikuks aprilli alguses (disain ja teostus peamiselt Toivo Lepalt). Raja omapära on ehk see, et otsetee on ainult ühte pessa, ülejäänutesse tee leidmiseks tuleb võidelda erinevas kõrguses hekkide, puude ja põõsastega.

Ilm eriti soodne ei olnud – mõned soojakraadid, tuul, langevad lumeräitsakad. Kuna korraldajad polnud nii arvukalt osavõtjaid oodanud, kippus esialgu palle nap­pima.

Kohale oli tuldud Tallinnast, Harju- ja Tartumaalt, kui oli aga vähemal või rohkemal määral sidet Leisi vallaga. Vaprad olid kõik, vaatamata vanusele (osalesid ka 7- ja 8-aastane). Elati häälekalt kaasa, oli õnne ja ebaõnne, rõõmu ja kahjurõõmu.

Meestest oli täpseim Mihkel Vilsaar 25 löögiga (igale pesale keskmiselt 3–4 lööki, mis iseloomustab raja keerukust). Ülejäänute tulemused mahtusid järgmisesse kümnesse.

Kui mehed kulutasid järjestuse selgitamiseks üle kahe tunni, siis naised said hakkama tunniga. Esinelik mahtus nelja löögi sisse ja võitja oli Evelin Laht 33 löögiga.