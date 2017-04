Mees tagastas rahakoti rahata

Mõni nädal tagasi pillas meesterahvas poes maha oma rahakoti, mille korjas üles teine mees, kes andis rahakoti hiljem kaupluse müüja kätte.

14. aprillil pillas üks mees Kuressaares Tallinna tänava kaupluses maha oma rahakoti, milles oli 370 eurot sularaha ja dokumendid. Poe turvakaamera on aga jäädvustanud, et mõni aeg hiljem korjas üks kauplusekülastaja rahakoti maast üles ja jalutas sellega poest välja. Kaks päeva hiljem tõi mees rahakoti kauplusse tagasi ja andis müüja kätte, paraku kotis olnud sularahata. Politseil on õnnestunud võimalik rahakratt tuvastada.