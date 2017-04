Ott Tänak tahab Argentina rallil taas kiiresti sõita

M-Sporti Ford Fiesta WRC-ga sõitvad Ott Tänak ja Martin Järveoja tahavad 27.–30. aprillini sõidetaval Argentina rallil head kiirust näidata.



“Mul pole varem Argentinas kuigi suurt õnne olnud, aga oleme teinud palju selleks, et siin paremaks saada,” tunnistas 2012. aastal seal kümnenda koha väljasõitnud Ott Tänak M-Sporti kodulehel. “Oleks hea, kui me suudame nüüd kõik paika saada. Testidel töötasime juhitavuse ja roolitunnetuse parandamiseks ning nüüd ootan võimalust teha Argentinas kena tulemus.”

Ott Tänak lisas, et tema jaoks on hea tunne kruusateedele tagasi pääseda, kuid Argentina ralli on ikkagi suur väljakutse. Saarlasele meeldivad kiired rallid, aga just sellised, kus on võimalik ühelt teepervelt teisele libiseda.

“Argentinas pole võimalik seda teha, sest alati võib millegi otsa sõita,” märkis rallipiloot. “Teiste autode järel võivad tee peale lennata suured kivid ja nii peab kogu aeg silmad lahti hoidma. Tuleb teada, milliseid riske võtta ja millistest hoiduda,” rääkis ta.

M-Sporti tiimipealik Malcolm Wilson avaldas lootust, et kruusaralli aitab Ott Tänaku enesekindlust tõsta. “Tal pole Argentinas seni kuigi hästi läinud, aga ma ei arva, et see teda segab, ja kruusal sõitmine peaks Oti enesekindlusele hästi mõjuma,” lausus ta.