Pihtla seiklusrajad on avatud

Laupäeval avati Pihtla lasteaed-algkooli juures pidulikult kaks seiklusrada. Enne seda aga korrastasid talgulised maja ümbruse, mänguväljakud, teeperved ja metsaaluse.

Ligi 60 talgulist trotsisid tuulist ja jahedat kevadilma, tehes ära suure töö ja hoone ümbruse kenasti korda.

Talgujuht Maris Altmann, kooli hoolekogu esimees, tundis rõõmu Pihtla inimestest, kes olid nagu üks mees tulnud talgutöid tegema.

Hoolekogu liige Katrin Kalle ja Maris olidki need, kes hoolekogus seiklusradade idee välja pakkusid. “Tallinnas töötades nägin, kui äge ja tore see seiklusrada lastele on, seepärast julgesin siin ka mõtte välja hõigata,” ütles Katrin.

Lihula kandist Pihtlasse tulnud Marise sõnul on nad Katriniga uues kohas kohanenud. Saarlased on nad omaks võtnud. Seiklusradade tegemine võttis ideest kuni teostuseni aega väheke rohkem kui aasta. PRIA LEADER-meetmest õnnestus toetust saada ning nüüd võivad Pihtla ja kogu ümbruskonna lapsed radade läbimisel oma võimeid ja oskusi proovile panna. “Rajad ehitas valmis Urmas Viil oma meeskonnaga, firma Klotoid oli abiks ja eelmise aasta talgute ajal tegime platsil ettevalmistustöid. Suuremal rajal on 11 mänguelementi, väiksemal seitse,” selgitas Katrin Kalle.

Hakkajatel naistel on mõttes veel ühe raja ehitamine. Millal Püha kiriku ja kooli lähedale Soobiku avastusrada rajama hakatakse, seda Katrin ja Maris veel öelda ei osanud.

Lasteaed-algkooli direktor Elna Õunpuu ütles, et kui oled harjunud elus ka füüsilist tööd tegema, siis tuled talgutele heameelega. “Inimesed on huvitatud kooli ja lasteaia edukast käekäigust. Seepärast nad välja tulevadki ja aitavad ise sellele kaasa. Noori inimesi, lastega peresid, on Pihtlasse juurde tulnud. See teeb ainult rõõmu,” nentis Elna Õunpuu.