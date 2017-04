Rahva hääl: lorudele trahvi

Tulisemad Kuressaare kolemajade pärast pahandajad leiavad, et linnavalitsus peaks kinnistuomanike suhtes käituma resoluutsemalt, rakendama trahve ja asendustäitmist.



“Loe linna heakorra eeskirja ja hakka tööle ning pane ka oma alluvad oma kohustusi täitma. Majaomanikud on linnale teada ja selleks pole raha vaja, et krundilt või tänavalt sodi ära koristada või oksad lõigata. Seda enam, et kõige hullemate majade omanikud on väga jõukad ja küsimus on vaid ülbuses ja hoolimatuses. Ja linn laseb sellel südamerahus sündida. Mäeker, see on sinu tegemata töö,” noomib üks kommentaator Saarte Hääle veebilehel Kuressaare abilinnapead.

Saarte Hääl tundis huvi, kui palju on linnavalitsus lohakaid ja hoolimatuid kinnistuomanikke trahvinud ja kas ei oleks võimalik ulatuslikumalt kasutada asendustäitmise menetlust. Abilinnapea Mart Mäeker ütles, et kui probleemi oleks olnud võimalik trahvidega lahendada, siis oleks asi kindlasti eelmiste linnavalitsuste ajal korda saanud. “See olukord ei ole ju täna tekkinud, see on kestnud aastakümneid,” märkis ta.

Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu täpsustas, et kasutuseta hoonete osas sunniraha rakendatud pole, küll aga on linnavalitsus saatnud nende omanikele märgukirju ja teinud ettekirjutusi. “Vastavalt seadusele on omaniku kohustus tagada ehitise ning selle asukoha maaüksuse korrashoid ja ohutus ümbruskonnale, sealhulgas takistada juurdepääs varisemisohtlikule või muude lagunemistunnustega ehitisele kuni selle lammutamiseni või korrastamiseni ja paigaldada sellise ehitise ümber hoiatussildid,” ütles ta ja lisas, et reeglina on omanikud linnapoolsele tähelepanujuhtimisele reageerinud, st sissepääsud sulgenud ja paigaldanud hoiatussildid.

Pidevalt on aga hoonete uksed-aknad uuesti lahti murtud ja omanik peab sissepääsud jälle tõkestama. “Seetõttu on oluline, et sissetungijad saaksid tuvastatud. Linnavalitsusel on kavas kasutusel mitte olevate hoonetega seonduv taas üle vaadata ja selgitada omanikega suheldes välja, mis on edasise suhtes nende nägemus,” selgitas Maripuu.

Linnavalitsus saab Maripuu sõnul rakendada asendustäitmist, st korraldada teatud tööd omaniku kulul ise. Kuid seda tehakse olukorras, kus on otsene oht elule ja tervisele või on tekkinud varaline kahju. “Näiteks tuleb omanikul vastavalt linna heakorra eeskirjale kõrvaldada ehitiselt lumi, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ja kui omanik seda piisavalt operatiivselt ei tee, on linnavalitsus kahju ärahoidmiseks töö ise korraldanud. Tänavale ulatuva heki puhul kirjeldatud ohtu ei ole ja linnavalitsus teavitab kinnistu omanikku, koostades vajadusel ka märgukirja,” rääkis ta.