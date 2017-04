Tõllu tulekahjusüsteem töötab poole vinnaga

Väinamere reeder TS Laevad sõidutab reisijaid parvlaevaga Tõll, mille tulekustutussüsteem täies mahus ei toimi.

“Kas sa “Keskpäevast praami” mäletad,” pöördus eelmisel nädalal ajakirjaniku poole TS Laevade tegemistega kursis olev laevandustöötaja. Anonüümsust paludes rääkis ta, et kunagise menufilmi süžee võib korduda ka tänapäeval. Nimelt läks külmade ilmadega rivist välja parvlaeva Tõll tulekustutussüsteem ja see tähendab, et tegelikult ei tohiks laev praegu üldse liikuda.

Jaanuaris Poolast tulles oli süsteem Tõllul korras, kuid kõva pakasega külmus osa torudest puruks. Põhjuseks Poola laevatehase praak. Allika sõnul maksab TS Laevad suuri summasid parvlaeva Hiiumaa rentimise eest, mis aga praegu tööta Kuivastu sadama kai ääres seisab. Tema sõnul tuleks Tõll kiiremas korras paariks kuuks remonti saata ja selle aja jooksul saaks Hiiumaa laeva asendada.

TS Laevade juhatuse liikme, ettevõtte laevandusvaldkonna juhi Mart Loigu kinnitusel tulekustutussüsteem täielikult rivist väljas ei ole. “Tulekustutussüsteemis esineb tõrkeid, mis ilmnesid pärast talvekülmasid, ehk täies ulatuses süsteem hetkel ei toimi,” selgitas Loik Saarte Häälele.

Loigu sõnul on tulekustutussüsteemi remont lisatud garantiitööde nimistusse, millega plaanipäraselt tegeletakse. “Kui mõni garantiitöö peaks segama laeva liinile minekut, siis saame vajadusel asendada parvlaeva Tõll parvlaevaga Hiiumaa,” kinnitas Loik.

OÜ TS Laevad veeteede ametit laeva tulekustutussüsteemi mittekorrasolekust teavitanud ei ole. Eile pöördus VTA reederi poole ja selgitas pärast seda Saarte Häälele, et tegemist ei ole aluse merekõlblikkust mõjutava süsteemiga. Seetõttu ei olnud veeteede ameti teavitamine kohustuslik.

Veeteede ameti laevakontrolli osakonna juhataja Helin Tamme sõnul omavad nõuetekohast valmisolekut kõik laeva ruumid, kus viibivad reisijad ja meeskond. Samuti on Tõllu kõrgendatud tuleohtlikkusega alad varustatud mahtkustutussüsteemidega.

Veeteede amet selgitas, et lisaks eelpoolnimetatule on laevale ehituslikult paigaldatud täiendavaid tulekustutussüsteeme. Ühe sellise süsteemi osa autotekiga külgnevas ruumis ei tööta nii, nagu ehituslikult ette nähtud. “Ühe klapi automaatne avanemine on häiritud ja seda tuleb avada käsitsi, mis aga ei mõjuta selles ruumis efektiivset tulekustutamist hädaolukorras,” lisas Tamm.