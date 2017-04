UUS: Kuressaare gümnaasiumis toimub äkkrünnaku õppus (GALERII TÄIENDAMISEL) (51)

Täna toimub Kuressaare gümnaasiumis äkkrünnaku õppus, milles harjutavad koostööd politsei- ja päästeüksused.

„Politsei, päästjate ja kiirabitöötajate omavaheline koostöö kriisiolukorras on määrava tähtsusega. Sellised õppused on hea võimalus harjutada omavahelist tegutsemist reageerivate üksuste vahel, et see oleks võimalikult sujuv ja üheselt arusaadav,“ ütles Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar.

Antsaare sõnul on selline läbimäng hea võimalus näha võimalikke kitsaskohti, mida saame edaspidi parandada. „Sellised õppused annavad hea võimaluse harjutada meie kriisiplaane ja neid edaspidi arendada,“ sõnas ta.

Õppuse stsenaariumi järgi sisenevad kooliruumidesse kaks relvastatud meest ja kuulda on laske. Harjutuse ajal võib liiklus koolimaja ümbruses olla ajutuselt suletud. Politsei palub liiklejatel järgida ametnike juhiseid ja täname mõistva suhtumise eest.