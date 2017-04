Vald ei saanud luba kasutada rannaklibu teeremondiks

Keskkonnaamet ei andnud Mustjala vallale luba kasutada Kugalepa ranna kiviklibu külatee täiteks ja korrastamiseks.

Mustjala valla maakorraldaja Maret Pahapilli sõnul esitas vald keskkonnaametile taotluse, tulles vastu kohalike elanike soovile, et tagada rannavalli eemaldamisega samas asuvast lautrikohast paatidele parem pääs merele. “Seal on selline koht, kus meri toob ühel aastal klibu randa ja teisel aastal jälle viib,” rääkis Pahapill, kelle sõnul asub kiviklibu küll valla maal, kuid kasutada sooviti seda erakinnistutel.

Keskkonnaamet vallal rannast toodud kiviklibu teeremondiks kasutada ei luba. Amet osutas, et maapõueseadus lubab võtta ilma kaevandamisloata kaevist oma majapidamise piires küll eraisikul, kuid omavalitsusel selleks ilma kaevandamisloata õigust ei ole. Maaomanikul on lubatud kasutada ehitamisel või põllumajandustööde käigus tekkivat kaevist, ent mereäärne looduslik kiviklibu sellesse kategooriasse ei kuulu. Lisaks märkis keskkonnaamet, et kiviklibu võtmine vahetult Läänemere rannast tee parandamiseks ei ole kooskõlas mitmete rannakaitse eesmärkidega.

Keskkonnaamet osutas, et 100 m3 materjali kaevandamine ja äravedamine eeldab mootorsõidukite kasutamist, kuid looduskaitseseadus ei näe kiviklibu äraveoks ette võimalust sõita väljaspool olemasolevaid teid.