C-Komando uuris Mündi tänava saagat (1)

Täna käsitleb Kanal 2 saade “C-Komando” Kuressaare Mündi tänava trassisaagat.

Saatejuht Carmen Pritson-Tamme kinnitas Saarte Häälele, et saade on kolmapäeval kell 22 eetris looga, kus uuritakse Kuressaare linna piiril asuva pealtnäha idüllilise elamurajooni elanike ligi kümme aastat kestnud võitlust valla ja kinnisvaraarendajaga. Probleeme Mündi tänava kanalisatsiooni- ja veetrassidega ning sellega kaasnenud ettekirjutusi ja kohtuvaidlusi on korduvalt kajastanud ka Saarte Hääl.