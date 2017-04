Karja Pagari ja Evelin Ilvese koostöö jätkub

Leisi vallas tegutseva Karja Pagari ja Evelin Ilvese koostöö on endiselt viljakas: hiljuti toodi turule juba teine ühine toode – Kihnu sugemetega kartulipeenleib.

Karja Pagar on Evelin Ilvese sõnul armas pereettevõte, kus kõik leivad tulevad justkui koduköögist, kõigil on käesoojus ja südamesilitus maitses selgesti tunda. “Minu jaoks on see nii oluline, eriti toidu puhul, ja äge, et poest on võimalik sellist toitu saada,” sõnas Ilves, olles selle eest tänulik Karja Pagarile ja teistele sama toredatele väikeettevõtetele.

Kihnu sugemetega kartulileiva valmimiseks sai Ilves ainest kihnlastelt endilt ja nõnda käis ta korduvalt saarel, et sealselt leivameistrilt Taimilt kohalikku leivategu õppida. Selgus, et kihnlased panevad leiva sisse kartulit, täpsemalt kartulist tehtud püreed, täisterajahu asemel kasutatakse rukkipüüli ja köömned lisatakse kohe hapendamise käigus. Nisu selles peenleivas pole.

Et seda leiba pagarikojas tootmisküpseks saada, kulus päris palju aega. “Kui siis lõpptulemus toidumessile tutvustamisele jõudis, oli mulle kõige suuremaks komplimendiks ühe kihnlasest külastaja kommentaar. “Jah, sel leival on tõesti minu vanaema leiva maitse”,” rääkis leivaretsepti autor.

Karja Pagari turundusjuht Mari Arnover ütles Saarte Häälele, et uus leib on poodides müügil veebruarist ja uudistajaid jagub. “Evelini esimene rukkileib on aga leidnud oma lojaalsed leivasõbrad ja müük on stabiilne,” kinnitas Arnover.

Et mõtteid on koostööks palju, võib kindel olla, et uusi Karja leibu koos Eveliniga on tulemas veelgi.