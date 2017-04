KTG täiendõppeosakond tegi kokkuvõtteid

Viis aastat täiskasvanute gümnaasiumi täiendõppeosakonnas toimunud karjäärikooli loengutesarjale tõmmati eelmisel nädalal joon alla.



Loengusarjaga alustati 2013. aastal eesmärgiga tutvustada huvitavate ja tublide inimeste lugude kaudu võimalusi, mida pakub Saaremaa nii elu- kui ka töökeskkonnana. Kuulajate vanus polnud piiratud ja kõik huvilised olid oodatud. Kõik viis hooaega tegi kaasa seitse inimest, ülejäänud kuulajaskond vaheldus. Esinemas käisid mitmed ettevõtjad, kes tulnud Tallinnast Saaremaale elama- töötama, samuti Saaremaa oma tuntud ettevõtjad, asutuste juhid, linnajuhid ja erinevates valdkondades tegutsevad tublid inimesed. Kokku käis selle aja jooksul loenguid pidamas 44 inimest. Tegemist oli tõelise kogemusõppega.

Kõige suurem kuulajaskond tuli kuulama Margit ja Harri Kõrvitsat. Kõige viimasel loengul olid esinemas kooli täiendõppeosakonnas õpetaja Merike Olo käe all eesti keelt võõrkeelena õppivad andekad ja huvitavad muusika­inimesed Edoardo Narbona ja Hartwin Dhoore koos abikaasadega. Kuulati värvikaid esinejaid, KTG direktor Ly Kallas tänas esinejaid ja kuulajaid ning loengutel osalenud said vastavad tõendid. Kuulajad olid tänulikud ja kinnitasid, et jäävad sügisel uusi loenguid ootama. Ly Kallase sõnul loengud sügisel küll jätkuvad, kuid teises formaadis.