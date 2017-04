Look Koolil võidutses punakas propaganda

Saaremaa koolinoorte moeloomekonkursil Look Kool 2017 pälvis grand prix´ Natali Koppeli kollektsioon “Kristiine”, mis on tänavu võitnud kaks konkurssi ka mandril.

Kuressaare gümnaasiumi 9. klassi õpilase Natali Koppeli võidukas kollektsioon on inspireeritud nõukogude perioodist ja propagandast. Vaeva nägi ta koos tiimiga “Kristiine” valmimise nimel üle poole aasta. «See ei ole ainult minu töö,» selgitas Natali, viidates, et kollektsiooni disainis küll tema, kuid modellid ja mitmed teisedki olid abiks rõivaste valmimise juures.

Märtsis pälvis kollektsioon “Kristiine” esikoha konkursi MoeP.A.R.K nooremas vanuserühmas. Aprilli keskpaigas võitis Natali Koppel aga Tallinna konkursi Moelennuk, kus konkurentideks olid gümnasistid. Noore moelooja sõnul on head kohad olulised, kuna aitavad sidemeid luua ja avardavad võimalusi edasiseks.

Žürii liige, brändi Mosaic abidisainer Katrina Kaubi ütles, et kollektsioon “Kristiine” oli väga terviklik alates soengust, meigist, muusikast ja lõpetades sokkidega. “Meeldis, et autor oli lähenenud etnoteemale hoopis oma nurga alt ja miksinud kollektsiooni ka sportlikke elemente. Väga huvitavad olid ka prindid ja üldine detailirohkus,” lisas ta.

2008. aastal Kuressaare gümnaasiumi lõpetanud disaineri sõnul on konkursil osavõtjaid paraku vähemaks jäänud võrreldes selle ajaga, kui ta ise osales. “Sellest on muidugi kahju. Aga noored endiselt üllatavad ja hämmastavad mind. On väga värskeid ja inspireerivaid ideid,” märkis Kaubi.

Samuti žüriis olnud Heli Jalakas, kes omal ajal Saaremaa koolinoorte moekonkursi algatas, lausus, et tase oli tänavusel Look Koolil vägagi ühtlane. “Vaid kolm-neli eristuvalt nõrgemat kollektsiooni. Ülejäänud olid aga väga omanäolised ja kindlast ideest lähtuvalt lõpuni kavandatud,” lisas ta. Jalaka sõnul rõõmustas teda väga ka see, et konkurss on liikunud õiges suunas. See tähendab, et osalejates arendatakse soovi luua ja samuti õpetab konkurss nägema tervikut ja tegema meeskonnatööd. “Seda kõike on nende loomingust täna ka näha,” tõdes Jalakas.

Iga žüriiliige andis välja ka oma isikliku eripreemia. Heli Jalaka preemia läks vanemas astmes teise koha pälvinud Karin Kreegi kollektsioonile “Succulent”. “Puhas, elegantne ja õrn – nagu soe kevadtuul. Naiselik ja habras, Hea stiilitaju- ja värvitunnetusega ning väga korrektselt teostatud,” iseloomustas ta “Succulenti” ja märkis, et see kollektsioon puudutas teda kuidagi eriliselt ja värskendavalt.

Look Koolil osales tänavu 16 kollektsiooni. Osalejad olid Kuressaare gümnaasiumist, Kuresaare ametikoolist, Kärla põhikoolist, erakunstikoolist Anne ja Kuressaare avatud noortekeskusest Noortejaam. Auhindadeks jagati noortele kinkekaarte, meigitooteid, õmblustarvikuid jne.

Žüriisse kuulusid Heli Jalakas, Piret Puppart, Ea Velsvebel-Greenwood, Gita Siimpoeg, Katrina Kaubi, Kristin Liias, Kristina Herodes ja Minni Meisterson. Ürituse peakorraldaja oli Kuressaare gümnaasium.

Look Kool 2017 tulemused:



Grand prix – kollektsioon “Kristiine“, autor Natali Koppel (Kuressaare gümnaasium)

• Vanem vanuseaste (9.–12. klass)

I koht – “Kibuvits”, autor Anna Karakjan (Kuressaare gümnaasium)

II koht – “Succulent”, autor Karin Kreek (Kuressaare gümnaasium)

III koht – “Motiiv”, autor Laura-Maria Jõgi (Kuressaare gümnaasium)

• Noorem vanuse­aste (6.–8. klass)

I koht – “Ilme”, autor Meeli Kombe (Kuressaare gümnaasium)

II koht – “Jersey”, autor Lotta Meet (Kuressaare gümnaasium)

III koht – “Cozy”, autorid Elena-Liis Lember ja Hannabel Kaal (Kuressaare gümnaasium)

• Eripreemiad

Parimad naismodellid – Karolin Kärm, Mirell Metsmaa

Parimad meesmodellid – Freddy Pajumets, Oskar Vello Niit

Lavalise liikumise eripreemia – “Patjade hommik”, autorid Käti Saar ja Kertlyn Kiil (Kuressaare gümnaasium)

Parima aksessuaari eripreemia – “Kibuvits”, autor Anna Karakjan (Kuressaare gümnaasium)

Parima muusikavaliku ning meigi ja soengu eripreemia – “Kristiine”, autor Natali Koppel (Kuressaare gümnaasium)

Pööripäeva eripreemia – “Kevad”, autor Astrid Rei (Kärla põhikool)

Vormi tuleviku talendi preemia – Jonna Mononen (kollektsioonid “Kaiapili” ja “Natural”, erakunstikool Anne)