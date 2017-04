PILTUUDIS: Kuressaare linnateatris avati Aleksander Suumani Vilsandi-perioodi näitus

Kuressaare Linnateatris avati eile, kunstniku ja luuletaja Aleksander Suumani (1927–2003) 90. sünniaastapäeval näitus “Vilsandile peidetud pildid”.



Tegemist on piltidega, mis Suumani Sass Vilsandile jättis. Nimelt elas Virumaalt pärit luuletaja ja kunstnik 1970. aastate teisel poolel Vilsandil Kopli majas. 1981. aastal müüs ta maja aga uutele omanikele, kes oma üllatuseks leidsid kapi otsast üle kolmekümne Suumani pildi. Seni on need avalikkuse eest varjul olnud. Piltide leidjatelt ja praegustelt omanikelt Ruth ja Andres Jõeorult tuli aga initsiatiiv näitus korraldada. Ideega oli päri ka Suumani poeg Aapo Pukk, kes hoolitses näituse kujundamise eest. Näitust aitas korraldada ka ajakirjanik ja kunstihuviline Tõnis Kipper.

Avamisel esitleti ka luulekogu “Et valgusest vestelda”, mille on koostanud Tõnu Õnnepalu. Sellest leiab Suumani luulet aastatest 1957–2003.

Näitus jääb avatuks 21. juunini.