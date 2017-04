Ruhnu vallavalitsus taotleb kaevandamisluba

Ruhnlased taotlevad keskkonnaametilt luba teematerjali kaevandamiseks, et parandada teekatet.



Ruhnu vallavanem Jaan Urvet küsis keskkonnaametilt luba teematerjali kaevandamiseks. “Meil on tõsine mure teede täitematerjaliga, mida Ruhnus praktiliselt polegi. Nüüd oleme saanud kinnistu omanikult Kerstin Falkilt nõusoleku viie aasta jooksul tema krundilt 140 m3 moreenkivimi tasuta võtmiseks,” märkis Urvet.

Vallavanema sõnul on saarel küll piisavalt liiva, aga selle peal sõitmine ei ole mõeldav, ent nüüd on saadud luba ruhnurootslaselt Falkilt tema krundilt teematerjali kaevandada.

“Nüüd oleneb kõik sellest, kuidas väikesaarte seadus seda teemat reguleerib. See lubati järele vaadata ning praegu ootame vastust,” lisas Urvet.